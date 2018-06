L’industrie touristique des Sources, un monde en effervescence

Danville (BM/GCA) – C’est dans le cadre enchanteur du vignoble de la Vallée des Nuages de Danville, que le Comité touristique de la MRC des Sources, a procédé le mardi 15 mai dernier, au lancement de sa prochaine saison.

Parmi les nouveautés au programme de l’édition 2018, le comité a modifié le format de la revue qui était publiée l’an dernier, pour faire place à une carte guide des principaux attraits de la MRC des Sources. Le Comité touristique espère bien que ce format saura davantage charmer la clientèle visée, par son côté plus attrayant, qui facilitera sa distribution. Le nombre d’impressions sera doublé pour atteindre 30 000 copies dont 15 000 seront distribuées à l’extérieur de la région, principalement à travers l’Estrie et le Centre du Québec.

Lors de cette rencontre, il était également possible pour les entreprises qui le voulaient, de présenter leurs nouveautés pour 2018. Douze d’entre elles ont partagé leurs innovations. Parmi celles-ci, mentionnons L’Académie du Couvent, le jeu d’évasion Extraction et le Géo rallye.

« Des efforts supplémentaires seront consentis dans le programme Retour aux Sources, afin de stimuler davantage la synergie entre les entreprises. Ce concept de rabais échangeables d’un commerce à l’autre, a pour effet de multiplier les visites dans notre MRC, » de préciser le président réélu, M. Christian Perreault.

Un moment important au cours de la rencontre, fut la priorisation des actions à réaliser en 2018. Les membres présents se sont prononcés prioritairement sur la multiplication des forfaits entre les entreprises, le maintien et l’augmentation des lieux d’information touristique tout en harmonisant et standardisant les présentations. Une année qui s’annonce énergisante à tout point de vue, couronnée par la 5e édition du Circuit Saveurs et Savoir-faire qui se tiendra les 15 et 16 septembre prochain.