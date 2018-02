Lancement officiel du Festival célébrons l’hiver au Parc du Mont-Ham

Ham-Sud (GCA) – Du 23 au 25 février prochain se déroulera le tout premier grand happening d’hiver au Parc régional du Mont Ham-Sud. Pour l’occasion, les gens qui participeront à cette toute première édition pourront découvrir et renouer avec les plaisirs d’hiver vraiment unique de cette destination touristique par excellence dans la région.

Afin de célébrer l’hiver en grand au Mont-Ham cette année, le comité organisateur de cette grande première n’a vraiment rien ménagé afin que les amants de la nature hivernale puissent y vivre un séjour plus que mémorable de célébration des doux plaisirs d’hiver.

Ainsi du 23 au 25 février prochain, le Mont-Ham sera totalement en fête, avec une kyrielle d’activités hivernale pratiquement sous toutes ses formes. De la randonnée de nuit, en passant par l’initiation-conférence et du camping d’hiver totalement sécuritaire, pour débutant et personne parfois «craintive» de ladite chose en hiver, au spectacle musical extérieur, en passant par les feux de joie, et le ski de fond et la raquette.

Donc pour du plaisir assuré pour toute la famille, petits et grands, d’ici et de partout au Québec, et afin de renouer de belle façon avec les plaisirs du plein air de la saison hivernale, le Festival célébrons l’hiver au Mont-Ham, risque d’être un incontournable à inscrire à son agenda.

Cette première édition pour tous, est une présentation de la Caisse Desjardins des Sources, partenaire officiel de la station plein air régionale du Mont-Ham.