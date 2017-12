On est hiver au Parc régional du Mont-Ham

Ham-Sud - Le Parc régional du Mont-Ham a dévoilé sa programmation 2018, qui inclut encore une fois des activités authentiques et uniques qui plairont aux amateurs de plein air.

Au menu : 8 randonnées de nuit, 16 sorties organisées pour le Camping au Sommet et 7 week-ends « Avec mon chien ». À noter que les deux premières randonnées de nuit auront lieu pendant les congés des fêtes, le vendredi 29 et samedi 30 décembre 2017, une activité idéale à faire en famille ou entre amis.

Maintenant ouvert 7 jours sur 7, le Parc offre 18 km de sentier pour la randonnée en montagne ou la raquette et un tracé de 6 km pour les adeptes de ski de fond.

À la boutique du Parc, on offre la location de crampons, de raquettes et de skis de fond. Nos hébergements 100 % nature sont aussi disponibles à l’année. Bonne nouvelle, aucune augmentation de la tarification et les enfants accompagnés d’adultes (17 ans et moins en contexte familial) sont admis gratuitement dans les hébergements ou lors de la tenue de nos activités Randonnée de nuit et Camping au Sommet.

Abonnement 2018

Profitez de votre visite au Parc régional pour renouveler votre abonnement annuel. Aucune augmentation en 2018. Tarif spécial pour les résidents de la MRC des Sources.

Au niveau des accès journaliers, aucune augmentation pour les familles et les groupes. Cependant, le billet de jour pour adulte sera augmenté à 8 $ par jour. Ce dollar supplémentaire sera versé à la fondation « Les amis du Mont-Ham » afin d’acquérir des terrains autour du Parc régional pour assurer la protection du territoire et des milieux naturels.

Finalement, grande nouveauté cette année, on propose la tenue d’une 1re édition du festival « Célébrons l’hiver ! » qui aura lieu du 23 au 25 février prochain, en collaboration avec Desjardins Caisse des Sources.

Le programme final de l’évènement sera disponible dès le début janvier.

Au plaisir de vous voir à la montagne!