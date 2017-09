Entretien de la Route verte des Sources et du Val-Saint-François

Estrie — La députée Karine Vallières confirme une aide financière de plus de 56000$ afin d’assurer la pérennité du réseau cyclable national, dont la Route verte1 qui traverse la circonscription de Richmond.

Ainsi, une aide financière de 34658$ à la MRC du Val-Saint-François ainsi qu’une aide financière de 21750$ à la MRC des Sources. Ce soutien financier s’inscrit dans le cadre du Programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte.

«Je me suis fait un devoir de porter cette demande au nom des organisations du comté, mais aussi des usagers de nos pistes cyclables concernés. C’est primordial de favoriser les modes de transport actif ainsi que d’assurer la pérennité de cette route cyclable, qui fait en plus partie de l’offre touristique de notre région. Les tronçons cyclables des Sources et du Val-Saint-François permettent de relier Victoriaville à Sherbrooke, de même que Montréal à Québec.