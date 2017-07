Deux jours gagnants pour la 23e édition du Festival du papier

Windsor (RC) – La présidente Sandrine Létourneau et son équipe misent sur deux jours de beau temps. Et si quelques averses se faufilent, le grand chapiteau est sur place pour accueillir les festivaliers et les familles. « Il va faire beau et notre programmation étalée sur deux jours va donner un bon rythme à la fête. Le dimanche a été abandonné parce c’est une journée où les gens se reposent et se prépare pour la semaine suivante. Nous allons aussi prendre cette journée pour remballer tout le matériel et souffler un peu », prévoit Mme Létourneau.

Environ 25 activités sont au programme vendredi le 7 juillet et samedi le 8 juillet, auxquels s’ajoute récemment un jeu d’évasion en équipe dont le but est de trouver l’issue d’une pièce d’où il faut s’extirper à l’aide de codes et énigmes.

Plus de 80 partenaires, dont les appuis de l’usine de Domtar et de la Ville de Windsor, se greffent à cette 23e édition. « Avec les groupes musicaux, les visites de Domtar, les nombreux jeux et gonflables, le talent show, l’animation de David Brown, les feux d’artifice et beaucoup d’autres activités, nous assumons aussi notre part afin d’accroître le financement du Festival. Ainsi, nous vendons présentement des billets pour un dîner-bénéfice au coût de 10 $ pour le samedi 8 juillet, de 12 h à 13 h. Le Général servira la lasagne et Mary Poppins offrira le dessert. Des bracelets aux couleurs du Festival sont aussi disponibles », mentionne Sandrine Létourneau, qui souhaite à tous deux jours de festivités.

Pour l’achat de billets et information : festivaldupapier@hotmail.com/.