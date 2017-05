Des efforts récompensés pour le Parc régional du Mont-Ham

MRC des Sources (SM) - C'est lors du 31e Gala Reconnaissance Estrie qu'une dizaine d'entreprises ont été récompensées.

Organisée par la Chambre de commerce de Sherbrooke, cette soirée, qui a eu lieu au Théâtre Granada, était l'occasion de souligner le travail des différentes entreprises régionales représentées.

La corporation de développement du Mont-Ham s'est d'ailleurs méritée un prix décerné pour le rayonnement régional. Dans les autres catégories, les entreprises récompensées sont: Matelas Houde, Commerce de détails; Brio RH, Entreprise de service/distribution; Coursdeguitare.ca, Petite entreprise; Verbom, Grande entreprise; Signalisation des Cantons, Nouvelle entreprise; Développement Axial, Entreprise numérique; Estrie Aide, Entreprise à but non lucratif; Christine Laflamme, Prix Isabelle Boisvenu; Rôtisseries St-Hubert Sherbrooke, Ressources humaines; Estrie Aide, Responsabilité sociale; Classcraft, PME Innovante; Laserpro, Relève et transmission de la PME; Résidence Le VÜ, Rayonnement provincial; Art Rupestre International, Rayonnement international; RMStator, Chambre de commerce régionale de l'Estrie et Avantages Financiers Collectifs, Prix FCCQ.