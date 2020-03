Un tournoi de volleyball au profit de l’école Régionale de Richmond

Richmond (RL) — Un tournoi de volleyball «une journée» aura lieu le 28 mars prochain du côté de l’école secondaire anglophone de Richmond. Cette compétition amicale regroupant 15 équipes est une initiative de M.Yannick Maheux, sa conjointe Mélissa Loiselle ainsi que des membres de leur famille et ami. Le but de cette journée sportive est de recueillir des fonds pour le bal de finissants des élèves de cinquième secondaire du Regional High School. «Mon épouse et moi, avons un enfant chacun qui se retrouve à l’étape du bal, marquant ainsi la fin du cheminement important que représentent leurs études secondaires. De ce fait nous avions le désir de nous investir et de contribuer à notre façon au financement de cette soirée, non seulement pour nos enfants, mais pour le bien de l’ensemble des jeunes qui auront le plaisir d’en profiter.» De confier monsieur Maheux.

L’objectif de départ étant de compter sur la participation d’une douzaine d’équipes, celui-ci s’est vu augmenter significativement au cours des dernières semaines en raison de l’engouement provoqué par l’annonce de l’activité. C’est donc en affichant complet avec un total de 15 formations provenant d’un peu partout au travers le Val St-François, que se dérouleront des joutes de volleyball de 8h à 15h30 au gymnase de l’école secondaire. Un total de quatre parties est assuré en plus des finales des classes compétition et récréative, prévue à la fin de l’horaire établi. «Le coût d’inscription est de 120 dollars par équipe et aucune bourse n’est à l’enjeu pour cette journée, car le total des sommes recueillies sera remis aux personnels responsables du comité du bal.» De conclure Yannick Maheux, lui qui pourra également compter sur le support d’une dizaine de bénévoles pour venir épauler son équipe d’organisateurs lors de cette journée.

À noter que des négociations sont présentement en cours afin de s’assurer la présence d’un service de cantine, à défaut de quoi, il sera tout de même possible de se procurer collations et rafraîchissements auprès des responsables sur place.