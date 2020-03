Le Desjardins-Wild venge sa défaite de vendredi contre Coaticook

Windsor – Ce sera une longue série demi-finale entre le Desjardins-Wild de Windsor et le Dynamik Service Agricole de Coaticook. La série est maintenant égale 1-1 suite au gain de 7-4 des Windsorois, le samedi soir 29 février, devant une belle foule de 466 spectateurs au Centre J.-A.-Lemay.

Les deux équipes ont échangé les avances en première période sur des buts de Samuel Grenache (3e) et Richard Camiré (6e) pour les locaux, ainsi que de Marc-Olivier Caron (3e) et Alexandre Jutras (4e) pour les visiteurs.

La deuxième période a été l’affaire des protégés de l’entraîneur Sébastien Letarte qui ont inscrit quatre buts sans réplique. Mathieu Boutin (7e), Maxime Drapeau (3e), Christophe Duplessis-Lebel (2e) et Michaël Morneau (4e) procuraient une avance de quatre buts aux locaux.

Coriaces, les visiteurs ont marqué à deux reprises en troisième période avec les buts d’Alex Lord (1er) et Michaël Vallerand (5e). Charles Marcoux a inscrit l’important 7e but des locaux, son 2e but des séries à 7:54 de cette dernière période.

Le gardien du Desjardins-Wild, Sean Julien, a été mis à l’épreuve à 44 reprises tandis que Félix-Antoine Maheu et Maxime Blanchard recevaient 39 lancers.

Voici les dates et heures officielles des autres matchs de cette série :

Vendredi 6 mars à 20h30 à Coaticook;

Dimanche 8 mars à 14h3 0 au Centre J.-A.-Lemay;

Vendredi 13 mars à 20h30 à Coaticook;

Samedi 14 mars à 21 heures au Centre J.-A.-Lemay (si nécessaire);

Dimanche 15 mars à 15h30 à Coaticook (si nécessaire).

Les partisans sont invités à arriver très tôt dans les deux arénas, car nous avons droit à de belles foules depuis le début de cette série. Et surtout, soyons bruyants et… soyons Wild!