Un baseballeur d’ici parmi les meilleurs au Québec

Saint-Claude – Hugo Benoit, âgé de 16 ans, vient d’être sélectionné pour faire partie de l’équipe d’excellenceU16 de l’Académie de baseball du Canada (ABC). Au cours de l’été2020, son équipe jouera 26 parties contre les équipes de la Ligue junior élite du Québec et participera à 5 tournois d’importance aux États-Unis. Il aura notamment la chance de fouler des terrains dans les états suivants: Caroline du Sud, New York, Tennessee, Géorgie et Louisiane.

En février 2019, Hugo avait participé au camp de sélection de l’équipe16U mais il a été retranché. Il avait cependant reçu une invitation à poursuivre son entraînement à Montréal auprès des entraîneurs de l’ABC. C’est ce qui l’a amené à quitter le programme sport-études baseball des Harfangs du Triolet pour s’installer à Montréal. Il termine donc cette année son 5e secondaire à l’école Antoine-de-St-Exupéry à Montréal tout en s’entraînant trois heures par jour au Centre Claude-Robillard, qui est le site d’entraînement de l’ABC de septembre à avril.

«En début d’année scolaire, ça n’a pas été facile de m’adapter à tous les changements que je vivais. J’arrivais dans une nouvelle école et je ne connaissais personne. En 5e secondaire, les gangs sont faites et j’ai trouvé ça difficile de m’adapter. En plus, le rythme de vie à Montréal est tellement différent de la réalité que j’avais en vivant avec ma famille à Saint-Claude», affirme le joueur de 1er but. Après seulement quelques jours à Montréal, il a bien failli revenir en Estrie. Habitant avec son grand frère, Zachary, aussi athlète en baseball, il a réussi à s’habituer au rythme de vie là-bas. «J’ai persévéré, car j’avais en tête de réussir à me tailler une place au sein de l’équipe16U. Je suis heureux d’avoir atteint mon objectif. Je vais profiter au maximum de cette expérience», ajoute Hugo.

Au cours de l’été, Hugo sera en action en Estrie une seule fois, et ce sera le 7 juin, lors du programme double contre le Rocket de Coaticook de la Ligue de baseball junior élite du Québec. À cette occasion, on risque possiblement de voir les deux frères Benoit s’affronter, puisque Zachary participera au camp du Rocket afin de s’y tailler une place.