Le Desjardins-Wild passe en demi-finale

Windsor – Qui aurait dit que la série entre le Desjardins-Wild de Windsor et le Boum Hockey Lemay de Saint-Boniface allait durer seulement quatre parties? C’est ce qui s’est produit avec le gain de 9-6 des Windsorois, le vendredi 21 février en soirée, devant 427 spectateurs au Centre J.-A.-Lemay.

Mathieu Boutin et Mykaël Létourneau ont aidé les vainqueurs à passer à la prochaine ronde avec quatre points chacun. Boutin a 3 buts et une passe tandis que Létourneau a fait le contraire. C’est le but de Tommy Roger, inscrit avec 53 secondes à faire en deuxième période, qui s’est avéré le but gagnant. Samuel Grenache, Mathieu Lavoie, Christophe Jutras et Maxime Drapeau ont marqué les autres buts des vainqueurs.

Les visiteurs ont vendu chèrement leur peau dans cette rencontre. Emmanuel Côté (2), Michaël Larose, Xavier Boucher, Jimmy-James Descôteaux et Sheldon Dubé ont donné la réplique dans la défaite.

Les Windsorois ont dirigé 47 tirs vers les gardiens Jérémy Ouellette et Carl Forand tandis que Vincent Houde recevait 37 lancers.

Le Desjardins-Wild pourra profiter de quelques jours de repos avant de connaître les prochains adversaires en demi-finale. Les amateurs sont invités à surveiller les médias de la région, notre site Internet et les médias sociaux pour connaître les dates des prochains matchs.