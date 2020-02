Les Hawks Girls s’imposent à Sherbrooke

Asbestos(RL) — Pas une, mais bien deux équipes des Hawks Girls reviennent à la maison avec le titre de championnes de leur catégorie, honneurs acquis lors de la 17e édition du tournoi provincial de hockey féminin présenté à Sherbrooke. Tout d’abord, la formation atome B de l’entraineur-chef Stéphane Roy, a ajouté une troisième bannière à son palmarès cette année en prenant la mesure du Phoenix-1 de Sherbrooke par la marque de 4 à 0 en grande finale dimanche matin.

Si quelques joueuses telles que Myriam Juteau et Mélodie Roy pour ne nommer que celles-ci ont su se démarquer en attaque, que dire du travail de la brigade défensive et de sa gardienne Marilou Boislard. Cette dernière n’aura accordé que deux maigres filets à ses adversaires en lever de rideau, enregistrant par la suite des blanchissages successifs au cours des trois rencontres suivantes.

Pee-Wee A

Dans la catégorie Pee Wee A, les portes-couleurs d’Asbestos-Warwick-Kingsey-Falls, se sont mérité une victoire de 3 à 0 lors de la finale, aux dépens des Phoenix-2 de Sherbrooke. Les joueuses ont vraiment fait preuve de caractère au cours de ce tournoi, alors qu’elles se sont butées à beaucoup d’adversités. Avec une fiche d’une victoire et une défaite après deux rencontres, la troupe des entraineurs John-David Hamel et Benoît Filteau aura eu besoin d’un but d’Alycia Labrecque lors de la séance de tirs de barrage en quart de finale, pour vaincre les Phoenix-1 et continuer leur parcours.

Le rendez-vous avec les Husky de Chaudière-Appalaches en demi-finale ne fut pas de tout repos non plus, alors que la partie s’est rendue en période du surtemps, où dès la 33eseconde de jeu, Laurie Pinard propulsa son équipe en grande finale en inscrivant le but décisif sur une passe de Coralie Lemelin. C’est donc avec beaucoup de mérite que les Hawks Girls Atome B et Pee Wee A, peuvent savourées pleinement leur victoire respective, acquise lors cet important tournoi de hockey féminin, qui rassemblait pas moins de 56 équipes, des niveaux atome à junior et provenant de partout en province.