Windsor – «Les gars sont conscients que ce n’est pas fini, mais soyez assurés que tout le monde sera prêt pour le match de vendredi», affirmait l’entraineur Sébastien Letarte.

En date du 19 février, ce sont les paroles qui ont été mentionnées par l’entraîneur du Desjardins-Wild de Windsor, Sébastien Letarte, au lendemain de la troisième victoire de l’équipe face au Boum Hockey Lemay de Saint-Boniface au Centre J.-A.-Lemay.

Cette troisième victoire en autant de matchs fait en sorte que les Windsorois pourraient accéder en demi-finale de la Ligue régionale de hockey s’ils remportent la victoire, le vendredi à 20h30 au Centre J.-A.-Lemay. Et attention aux excès de confiance! L’entraîneur avait l’intention de passer le message avant la rencontre.

«Ce que je retiens le plus, c’est l’engagement des gars. Nous jouons bien dans les trois zones et on n’a pas triché», dit-il sur ses protégés qui avaient marqué 32 buts dans les trois premiers matchs.

Le Boum Hockey Lemay voudra, à tout prix, éviter l’humiliation d’une quatrième défaite en autant de matchs. Une victoire de cette équipe vendredi à Windsor et la série retournera à Saint-Boniface pour, peut-être, deux matchs. D’ici là, les amateurs de hockey de la région sont attendus en grand nombre, le vendredi 28 à 20h30, au Centre J.-A.-Lemay pour cet affrontement.