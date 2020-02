Club Quad : Dernier droit avant le printemps !

Val-St-François — Le 25 janvier dernier a eu lieu le souper spaghetti au restaurant chez Mike à Richmond. Ce fut une très belle journée merci à l’équipe du restaurant et à tous ceux et celles qui se sont joints au cortège de 25 VTT de St-Denis à Richmond. Le défilé ne s’est pas arrêté et le club est arrivé à l’heure juste à la destination. Merci de votre implication dans nos activités, c’est très apprécié.

Le 25 avril prochain aura lieu la super soirée de fermeture de la saison hivernale2019-2020. Cette soirée prendra forme d’un souper méchoui. Les billets au coût de 20$ seront bientôt en vente, surveillez la page Facebook pour de plus amples informations sur cette activité.

Merci à tous les bénévoles, agents de sentiers ainsi que les opérateurs de surfaceuses, ces hommes qui travaillent majoritairement de nuit pour permettre d’avoir des sentiers de qualité.

Encore une fois merci aux propriétaires de terrains de permettent de passer sur vos propriétés, le club ne peut vous remercier assez de votre générosité et votre bon vouloir.

Bonne fin de saison profitez du temps qu’il reste!