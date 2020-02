Le Desjardins-Wild pousse le Boum Hockey Lemay dans les câbles

Windsor – 32 buts marqués en trois matchs! Vous avez bien lu. Les joueurs du Desjardins-Wild de Windsor ont inscrit 32 buts en trois matchs contre le Boum Hockey Lemay de Saint-Boniface, dont 13 samedi soir dans un gain de 13-5 au Centre J.-A.-Lemay, le 15 février.

11 des 13 buts ont été inscrits dans les 40 premières minutes de jeu à la grande joie et la grande surprise des 252 spectateurs, présents pour ce troisième match de la série quart de finale 4 de 7 de la Ligue régionale de hockey.

Mykaël Létourneau a été la grande vedette offensive de ce match avec trois buts et deux mentions d’aide. Son coéquipier, Brandon Farrell, a obtenu une aide sur quatre buts. Benoit Bissonnette, Tommy Roger, Christophe Jutras, Jean-François Plante, Maxime Drapeau, Philippe Bergeron, Mickaël Morneau, Richard Camiré, Mathieu Boutin et Mathieu Arsenault ont marqué les autres filets des vainqueurs contre les gardiens Carl Forand et Jérémy Ouellette qui ont reçu 45 tirs.

Jimmy-James Descôteaux, Jaymy Vallée, Alex Boucher, François Lacroix et Mathieu Michaud ont répliqué pour les visiteurs qui ont dirigé 35 tirs vers Vincent Houde.

Est-ce que l’entraîneur du Desjardins-Wild, Sébastien Letarte, s’attendait à voir ses joueurs sortir avec autant de hargne? « 32 buts, c’est beau, dit-il. Ce que je retiens le plus cependant, c’est l’engagement des joueurs. Nous avons bien joué dans les trois zones et nous n’avons pas triché ».

Le Desjardins-Wild aura l’opportunité d’accéder aux demi-finales de la LRH s’il remporte le quatrième match de cette série prévu le vendredi prochain, à 20 h 30, au Centre J.-A.-Lemay.