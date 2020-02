LRH : Thomas Boucher joue les héros en prolongation pour Asbestos

Asbestos (RL) Thomas Boucher a littéralement soulevé la foule de l’aréna Connie-Dion en inscrivant son troisième filet de la rencontre à 17 minutes et 34 secondes de la période de surtemps samedi dernier, pour offrir au Nordik Blades une deuxième victoire dans sa série les opposants au Dynamik Service agricole de Coaticook.

Vaincu la veille sur la route par la marque de 6 à 3, la troupe asbestrienne se devait de rebondir devant ses partisans, afin de conserver l’avantage de la patinoire. Ainsi, après s’être livré deux duels aux styles des plus hermétiques, cette fois le jeu fut un peu plus ouvert. En effet, les statistiques officielles indiquent plus d’une quarantaine de lancers du côté d’Asbestos au cours de ce match, alors que le Dynamik appliqua quant à lui une pression offensive lui permettant de diriger plus de 51 tirs sur la cage défendue par le cerbère Yanick Grenier.

Si plusieurs joueurs se sont signalés lors de cette rencontre, on ne peut passer sous silence la soirée de travail à l’attaque de l’asbestrien Thomas Boucher qui, non seulement a-t-il tranché le débat en surtemps, mais il a également inscrit un truc du chapeau en plus de se faire complice du 2e but des séries de Mickaël Paris au second engagement. Les hommes de Terry Arguin ont une fois de plus fait preuve de caractère en inscrivant six buts face à la meilleure défensive du circuit en saison régulière, portant le total à 14 en trois matchs en faveur du Nordik Baldes. Bien qu’Asbestos ait le vent dans les voiles par les temps qui courent, il est cependant primordial pour ces derniers de ne pas perdre de vue que les prochaines rencontres risques d’êtres fort difficiles tant sur le plan physique qu’émotif, alors qu’une victoire à Coaticook vendredi soir prochain pourrait s’avérer un tournant majeur dans cette série. Ainsi, le Nordik Blades sera donc en action à Coaticook vendredi le 21 février à 20h30 et l’équipe sera de retour à l’aréna Connie-Dion dès le lendemain à 19h pour le cinquième match de série 4 de 7. Toute la population des Sources est invitée à supporter leur équipe dans son ascension vers les chemins de la victoire.