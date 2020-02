Deux médailles pour Naomy Chouinard

St-François-Xavier-de-Brompton - Lors d’une compétition au provincial, le 8 février, une des athlètes du Centre de gymnastique Les Panthères de St-François-Xavier-de-Brompton, MmeNaomy Chouinard, faisant partie du secteur compétitif du Centre Gymnastique Les Panthères inc. de niveau JO6 provincial, s’est mérité la médaille d’argent au cheval-sautoir et une de bronze aux barres asymétriques lors de la compétition du à Lévis. Félicitations à toi, Naomy, de la part de toute l’équipe et les athlètes du centre.