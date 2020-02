L’Association du soccer mineur de Windsor prépare sa 44e saison!

Windsor (RC) – Alors que les inscriptions sont déjà bien entamées pour le Nitro de l’ASMW, le conseil d’administration est prêt pour la saison2020. Entre autres, de nouveaux projets, des équipes du A et des bénévoles bien soutenus sont des acquis importants. De quoi ravir le directeur technique Gérard Robinson qui se dit confiant et emballé.

«Parmi ces projets, nous comptons une organisation différente chez les U5-U6, avec la mise en place d’un personnel technique visant à chapeauter les séances et à guider les animateurs sur le terrain. Chez les U9-U10, on prévoit instaurer des entrainements conjoints entre les différents groupes, visant ainsi à améliorer l’expérience du soccer auprès des jeunes. L’objectif est de revenir à la base en permettant aux joueurs et joueuses de se développer dans un environnement amusant, stimulant et bénéfique pour eux,» soutient M.Robinson.

L’ASMW a mis l’emphase sur le développement des joueuses et joueurs durant les dernières années afin de parvenir à inscrire des équipes dans le A, de U10 à U14 chez les garçons et de U10 à U12 chez les filles. Le club souhaite également poursuivre le travail dans ce sens cet été grâce aux cliniques techniques, aux camps de soccer et à la volonté des jeunes qui sont très motivés et fiers d’évoluer dans le réseau de compétition du A.

Formule gagnante

«Nous avons établi, au fil des ans, une formule gagnante permettant de former de très bons prospects pouvant accéder aux niveaux supérieurs. À ce sujet, les joueurs Michael Vega et Samuel Ledoux, pour ne nommer que ceux-là, sont, au moment d’écrire ces lignes, en camp de sélection à Sherbrooke pour intégrer le U15MAA. Nous leur souhaitons d’ailleurs bonne chance», ajoute avec fierté le technicien.

Quant à la présidente Vicky Grenier et ses collègues du CA, la force du Nitro de Windsor participe aux efforts et au rayonnement local et régional.

Depuis novembre dernier, le CA redouble d’efforts pour préparer une belle saison2020 pour les quelque 380 membres du club. C’est très stimulant de travailler avec autant de personnes autour de la table: 9 pour être exact!

Une situation exceptionnelle pour le directeur technique en poste depuis 2005. Les membres du Nitro seront bien servis cette année grâce à l’implication bénévole de Vicky Grenier (présidente), Martin Geoffrion (vice-président), Mélanie Jolin (secrétaire), Mélanie Roberge (trésorière), Stéphane Lépine (registraire), Julie Fortin (équipement), Jean-François Dubois (arbitrage), Catherine Gosselin (communications) et bien sûr, Gérard Robinson (direction technique).

Rappelons que la dernière séance d’inscription du Nitro se tiendra le samedi 22 février de 9h à 14h à la salle des sportifs de l’aréna de Windsor. Pour toutes questions, contactez le club à nitrosoccer. windsor@gmail.com.