La 57e édition du tournoi Mousquiri se termine sur une excellente note

Richmond (GM) – Le retour du beau temps, la présence de nombreuses équipes de la région ainsi que les rondes demi-finales et finales ont fait en sorte que la 57e édition du Tournoi national atome Mousquiri de Richmond s’est terminée sur une excellente note, alors que les gens ont constamment rempli l’aréna tout au long de la journée du dimanche 16 février.

Classe C

Les dernières finales du tournoi ont en effet été disputées devant une foule imposante. Les Tigres (2) de Victoriaville ont remporté le championnat de la classe C en battant le Phœnix (4) de Sherbrooke au pointage de 3-0. Les gagnants avaient disposé des Cantonniers de Magog7-5 en demi-finale, alors que Sherbrooke avait éliminé Coaticook3-2.

Les champions ont remporté le trophée du Président ainsi que la bannière Roland Tanguay, présentée par son fils Normand et le président d’honneur, Gilles Levasseur. Les joueurs de l’équipe gagnante ont reçu des médailles d’or et les perdants ont reçu des médailles d’argent offertes par Natasha Beaudet du Salon de coiffure Fière Allure.

Classe B

En finale de la classe B, les Voltigeurs (1) de Drummondville ont vaincu les Cantonniers de Magog 3-1. En ronde demi-finale, les nouveaux champions avaient éliminé les Tigres (1) de Victoriaville3-0, tandis que Magog avait disposé des Munsters de Richmond, Ontario, 4-2.

Les champions ont remporté le trophée perpétuel Omer Guimond présenté par son petit fils, Jean-François Cyr, ainsi que la bannière Pierre Daigle présentée par son fils François. Les joueurs de l’équipe gagnante ont reçu des médailles d’or et les perdants ont reçu des médailles d’argent.

Classe A

Dans la finale dans la classe A, les Cantonniers de Magog ont eu raison de Valois d’Acton Vale au compte de 3-0. Magog avait éliminé les Jets de Border-Stanstead en demi-finale au compte de 5-4 en prolongation et Acton Vale avait facilement disposé du Phœnix (5) de Sherbrooke, 7-1.

Les champions ont remporté le trophée perpétuel Sylvain Lefebvre ainsi que la bannière Robert Dalton présentée par celui-ci et sa fille Heidi. Les gagnants ont reçu des médailles d’or et les perdants ont mérité des médailles d’argent offertes par Mélanie Beaudet de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.

Classe AA

Finalement dans la classe AA, les Grizzly de Ste-Julie ont causé la grande surprise du tournoi en battant la meilleure équipe du Québec, les Voltigeurs de Drummondville au compte de 4-2. Ceux-ci n’avaient subi que deux défaites cette année en 35 parties et ils ont fait face à une équipe déterminée qui méritait d’emblée cette victoire. Les compteurs des gagnants ont été William Laperle, Maxime Tessier, Kristopher Lemay et Thomas Rossignol. Le gardien Mathis Fillions a gardé le fort pour son équipe en gardant très bien les buts. La réplique des perdants est venue de l’excellent Derek Lemaire avec les deux buts des siens.

L’équipe championne a reçu le trophée perpétuel Claude «Pee-Wee» Roy ainsi que la bannière Michèle Nadeau présentée par celle-ci et son fils Christian. Les médailles d’or ont été offertes par Martin Poudrier du club de hockey les Old Timers de Richmond et les perdants ont reçu les médailles d’argent, remises par Jean-François Millette du Bureau vétérinaire de Richmond.

Rappelons que dimanche dernier, dans la classe BB, les Lynx de Haute-Beauce avaient confirmé leur réputation de la meilleure équipe de la province dans cette classe en prenant la mesure des Elites de l’Est de Montréal, au pointage de 4-1.

Le président du comité organisateur Guillaume Cayer-Richard a indiqué que cette 57e édition a été couronnée de succès, malgré la tempête de neige de la première fin de semaine.

«Si on regarde dans l’ensemble, nous avons connu une bonne fin de tournoi, surtout lors de la journée des finales alors que l’aréna a été rempli toute la journée. La tempête nous a affectées, mais nous avons quand même bénéficié du beau temps par la suite et les gens ont bien répondu. Nous tenons à remercier notre président d’honneur, Gilles Levasseur pour sa présence assidue, tous nos bénévoles, les commanditaires et les nombreux spectateurs qui nous ont encouragés tout au long de cette 57e édition», a indiqué M.Cayer-Richard.

Texte et photos : Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri.