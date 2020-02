2e édition de la journée d’initiation à la pêche blanche pour les jeunes

Asbestos (RL) Organisé par le comité de pêche du club de chasse et pêche Larochelle, la journée d’initiation à la pêche hivernale avait lieu de 10h à 14h samedi le 8 février dernier sur les glaces des trois-lacs à Asbestos. Cette activité ouverte à toute la population avait pour objectif premier de faire découvrir les joies de ce sport aux jeunes, ainsi que de leur en expliquer les rouages. Ce sont donc tout près de 27 jeunes accompagnés d’adultes qui ont bravés le froid sibérien qui sévissait sur la région, pour venir profiter des attraits de cette journée. « La température que nous avons connue au cours des journées de jeudi et vendredi nous ont forcés à apporter des ajustements, si bien que nous avons dû déplacer l’activité aux abords de la rue Veilleux cette année. De plus le froid aura probablement joué un rôle important également au niveau de l’achalandage, alors que l’an dernier nous avions accueilli 64 jeunes.

Ceci dit, nous sommes très heureux du déroulement de la journée durant laquelle les jeunes ont eu l’occasion de s’adonner à la pêche blanche, déguster un repas de Hot Dog et de soupe aux poissons tout à fait gratuitement, en plus de tous repartir avec un prix en lien avec l’activité.» De confier M. François Carbonneau, l’un des membres du comité organisateur.

Présentée en partenariat avec Héritage faune et Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs, le comité de pêche Larochelle a également pu compter sur des commanditaires importants pour faire de cette journée une réussite, dont les municipalités de St-Remi, Tingwick et Asbestos, Kabs, alimentation du Lac, Maxi, Métro, Gadouas-Martin Blanchette ainsi que Cascades Sonoco. « Nous sommes toujours très contents d’accueillir les enfants et leurs parents non seulement en hiver, mais bien en toutes saisons, car nous travaillons très fort pour encourager la relève aux travers de nos six tournois organisés en cours d’année.» De conclure M. Charbonneau.