Retour de la randonnée aux flambeaux des Sentiers Pédestres Quatre-Saisons

Asbestos (RL) Pour une deuxième année consécutive, le comité des Sentiers pédestres Quatre-Saisons d’Asbestos, désire inviter la population à venir profiter d’une randonnée aux flambeaux dans le sentier du Geai-Bleu, le 15 février prochain à compter de 19h30. Ce circuit en boucle, situé dans le quartier Beau-Site, soit plus précisément au 633 du boulevard Simoneau (près de l’usine de filtration), offre un parcours d’une distance de 2.7 km de niveau débutant pouvant convenir à des personnes de tous âges. L’activité entièrement gratuite se veut un moment propice pour apprécier les sentiers en hiver et passer du bon temps entre-amis.

Pour ceux qui le désirent, un service de chocolat chaud généreusement offert par Coop Métro Plus d’Asbestos, leur sera disponible à l’entrée du sentier de même qu’un feu de camp accompagnée d’une musique d’ambiance afin d’agrémenter le tout. À noter que les gens peuvent également se munir d’une lampe torche ou frontale pour participer à l’évènement. M. Claude Smith, président du comité des Sentiers Quatre-Saisons et son équipe désirent remercier le marché d’alimentation Coop Métro Plus, ainsi que la municipalité d’Asbestos pour leurs soutient en lien avec la tenue de cette activité, elle qui avait d’ailleurs connu un beau succès lors de son lancement en 2019.