Tournoi Mousquiri : Les équipes du Promutuel du Val-Saint-François méritaient un meilleur sort

Richmond (GM) – Les formations du Promutuel du Val-Saint-François ont bien fait dans l’ensemble lors de leurs premiers matchs au tournoi Mousquiri.

Classe C

Dans la classe C, le Promutuel a connu trois bons matchs mais a joué de malchance lors de la ronde quart de finale, perdant de justesse 4-3 pour ainsi subir l’élimination devant une bonne foule et de nombreux partisans déçus du résultat final.

L’équipe de Marc-André Bisson méritait un meilleur sort et n’a jamais abandonné tout au long du tournoi. Les marqueurs dans la défaite ont été Grégoire Neveu, Isaac Gendron et Mahik Grenache.

Le Promutuel avait bien amorcé la compétition en effectuant une remontée de deux buts dans les deux dernières minutes de la partie qui les opposaient au Valois d’Acton Vale pour l’emporter de justesse 2-1. Les marqueurs dans ce match été Mahik Grenache et Océane Gagnon.

Lors du deuxième match, le Promutuel a battu de justesse le Dynamic de Coaticook au compte de 3-2. Les compteurs des gagnants ont été Océane Gagnon, Théo Ménard et Emerick Simard. À noter la solide performance du gardien de but Jordan Lafrenière tout au long du tournoi.

Classe B

Le Promutuel du Val-Saint-François B a pour sa part joué de malchance à son premier match, allouant deux buts dans les trois dernières minutes de jeu pour subir un revers crève-cœur de 2-1 contre le Phoenix (6) de Sherbrooke. William Péloquin a été l’unique compteur de la formation de Richmond-Windsor.

Face aux Voltigeurs (1) de Drummondville, l’équipe a subi un revers de 3-1 et l’unique compteur a été Alexis Normandin. Le 3e match du Promutuel avait lieu mardi et l’équipe se devait de l’emporter pour suivre la compétition.

Classe A

Dans la classe A, le Promutuel du Val-Saint-François a livré une belle bataille aux Voltigeurs (1) de Drummondville, mais un but inscrit tard en 3e période a finalement eu saison du Promutuel, lequel s’est incliné 2-1. Les locaux ont fourni un bel effort et méritaient un meilleur sort. Médérick Blanchette a été l’unique marqueur et à signaler la belle performance du gardien de but Loudryk Laprade.

Le deuxième match du Promutuel qui devait les opposer aux Huskies de Cowansville a été annulé en raison de la tempête de neige de vendredi dernier. Le troisième match de la formation de Richmond-Windsor aura lieu ce samedi 15 février à 10 h contre une équipe classée au 3e rang de sa section.

Source et texte : Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri.