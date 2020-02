Le Nordik Blades prend les commandes

Asbestos (RL) Les séries de la ligue de hockey régionale s’amorçait au cours de la dernière fin de semaine et pour ce faire le Nordik Blades d’Asbestos accueillait la visite du Dynamik de Coaticook en lever de rideau. Ce match disputé à l’aréna Connie-Dion en raison de la bordée de neige tombées au cours des heures précédentes ainsi que du tournoi provincial Bantam – Midget actuellement en branle à Coaticook, aura permis au Nordik Blades d’offrir une première victoire à ses quelques 350 partisans présents, en prenant la mesure du Dynamik par la marque de 5 à 2.

Accusant un retard de 1 à 0 après vingt minutes de jeux, Asbestos est revenu de l’arrière pour inscrire deux filets au deuxième tiers en plus dans ajouter trois autres au dernier engagement pour ainsi concrétiser son gain. André Lachance et Francis Corriveau, ont menés l’attaque des locaux avec trois points chacun tandis que Samuel Fredette inscrivit un doublé pour les siens dans la victoire. Un jeu hermétique et robuste digne des séries, auront limités les lancés et contenu les chances de marquées des deux côtés de la patinoire au cours de cette rencontre.

Quant au gardien Yanick Grenier, ce dernier aura une fois de plus bien fait devant la cage du Nordik Blades. « C’est plaisant d’avoir pu compter sur un alignement complet pour cette rencontre. Les gars se sont ¨levés¨ et ont respectés le plan de match à la lettre, ce qui nous a permis d’aller chercher cette victoire importante.» De commenter l’entraineur-chef asbestrien, Terry Arguin. Les deux formations se retrouveront à nouveau le soir de la St-Valentin, alors que le prochain match de cette série 4 de 7 sera présenté le vendredi 14 février au centre sportif Gérard-Couillard de Coaticook à compter de 21h. Asbestos sera de retour à domicile dès le lendemain à 19h, pour livrer la troisième manche du duel les opposants au Dynamik-Service Agricole.