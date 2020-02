On soulignera le 20e anniversaire du championnat des Olympiques

Richmond (GM) – En février 2000, une équipe locale de Richmond faisait vibrer l’aréna Paul-Émile-Lefebvre en remportant la grande finale de la classe B lors de la 37e édition du tournoi national atome Mousquiri.

Les Olympiques avaient alors disposé des Cougars de Valcourt au compte de 2-1 en temps supplémentaire, procurant ainsi un 8e titre à la ville hôtesse du tournoi qui en a remporté 11 depuis le début du tournoi en 1964. C’est un but de Francis Beauchesne qui a permis à son équipe de remporter ce championnat.

Cérémonie

Afin de commémorer cet exploit, le comité organisateur a lancé une invitation à tous les membres de cette édition afin de participer une petite cérémonie qui sera présentée le dimanche 16 février, à 13 h 30, tout juste après le match de la finale de la classe AA.

Membres

Voici d’ailleurs la liste des membres qui composaient l’équipe des Olympiques de Richmond, champions de la classe B au 37e tournoi national atome Mousquiri en 2000. Vincent Bergeron-Kipling, Pierre-Luc Courchesne, Alexandre Marchand, Brian Wilson, Roxanne Marcotte, Mikael Marleau, Francis Beauchesne, Carl Lacroix, Pascal Blom-Lessard, Maxime Viger, Christopher Teed, Francis Courchesne, Maxime Miquelon, Dany Pépin et Nicolas Pinard.

Les dirigeants de l’équipe étaient Roland Létourneau et Denis Bouchard, entraîneurs, Théodore Blom assistant-entraîneur et Réjean Beauchesne, le gérant. Parents, amis et la population en général sont invités à assister à cette activité en grand nombre.

Championnats

Rappelons que la ville hôtesse du tournoi a remporté 11 championnats au cours des 56 dernières éditions, dont celui du Métro Brunelle du Val-Saint-François en 2015 dans la classe A. Les autres titres ont été remportés par l’Express de Richmond dans la classe B en 2006, les Islanders dans la classe B en 2001 et les Olympiques dans la classe B en 2000. Un autre titre de classe B a été enregistré par les Islanders en 1993. Les Riverains en 1997 et 1986 dans la classe CC, ainsi qu’en 1979 et 1984 dans la classe Invitation ont aussi été champions. Il y a eu aussi un championnat en 1980 dans la classe C et le premier qui a été remporté en 1974 dans la classe B par les Olympiques.

Source et texte : Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri.