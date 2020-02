Un important gain en surtemps... grâce à Plante!

Windsor – Jean-François Plante a choisi le bon moment pour marquer son troisième but du match et quatrième but de la saison. Il a déjoué le gardien Félix-Antoine Maheu, en prolongation le vendredi soir 31 janvier, pour procurer une importante victoire de 6-5 au Desjardins-Wild de Windsor face au Dynamik Service Agricole à Coaticook.

Plante avait inscrit son deuxième but du match à 5:04 de la troisième période pour réduire l’écart à un seul but. C’est Mathieu Lavoie qui a envoyé le match en prolongation avec son 5e but de la saison alors qu’il restait plus de cinq minutes à faire dans la période. Charles Marcoux (2e) et Tommy Roger (13e) ont assuré les autres buts des vainqueurs.

Marc-Olivier Caron (11e), Pierre-Luc Tremblay (4e), Kevin Jutras (11e), Anthony Johnson (3e) et William Plante (3e) ont marqué pour les Coaticookois qui terminent au deuxième rang du classement avec 30 points contre 32 points pour Warwick. Le gardien de la formation windsoroise, Sean Julien, a reçu 37 tirs contre 31 pour Félix-Antoine Maheu.

Départ des finales

Avec cette importante victoire, le Desjardins-Wild termine sa saison régulière au quatrième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec 24 points et 11 victoires en 20 matchs.

Les adversaires de la première ronde seront le Boum Hockey Lemay de Saint-Boniface, ou le JB de Daveluyville. Windsor le sera après le match de ce samedi alors que Saint-Boniface recevra East Angus.

Les séries éliminatoires débuteront le weekend prochain. Les premiers matchs à Windsor devaient se tenir le vendredi 14 février à 20 h 30 (match no. 3) et le samedi 15 février à 20 h (match no 4). Rappelons que le Centre J.-A.-Lemay n’est pas disponible en raison du tournoi pee-wee et bantam.

Source : Robert Legault, relationniste pour le Desjardins-Wild de Windsor.