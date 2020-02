Rafales en action!

Windsor - Les Rafales de l’École secondaire du Tournesol connaissent beaucoup de succès cette année.

En basketball, l’équipe benjamin masculin (sec.1-2) est au 1er rang avec une fiche de 10 victoires et 1 défaite. Notre équipe juvénile masculin (sec4-5) a présentement une fiche parfaite de 6 victoires et 0 défaite et occupe le 1er rang. Il faut mentionner que l’équipe est composée en majorité d’athlètes de sec.3 et 4. Finalement pour le volet basketball, notre équipe cadet fémininD4 a une fiche de 7 victoires et 1 défaite et se bat pour finir 1re au classement de la saison.

En volleyball, l’équipe benjamine (sec.1-2) est présentement au 15e rang avec une fiche de 12 victoires et 12 défaites notre équipe est composée principalement de recrues. En cadet, nous avons deux équipes. L’équipe cadetteD3 (sec.4) est présentement 6e et elle essaye d’assurer sa place pour les championnats régionaux. L’équipe cadetteD4 (sec.2-3) est en progression et elle est au 18e rang. Finalement, l’équipe juvénileD4 (sec.5) est au 2e rang avec une fiche de 29 victoires contre 9 défaites.

Finalement en badminton, le recrutement a été excellent avec 16 inscriptions. L’équipe benjamin masculin (sec.1-2) est classée 5e. L’équipe cadet masculin (sec.3-4) est présentement 1re et tente de remporter le championnat de la saison avec deux tournois. Finalement, en juvénile masculin, notre équipe composée d’un seul athlète est 8e.

Il sera intéressant de voir les résultats de fin de saison et des régionaux de nos équipes des Rafales.