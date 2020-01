Une série aller-retour Coaticook-Windsor cruciale pour le classement

Windsor – Dans toutes les ligues sportives, les équipes travaillent fort dans le but de terminer le plus haut possible au classement en vue des séries éliminatoires. C’est le cas du Desjardins-Wild de Windsor qui a subi quatre défaites en autant de matchs depuis le début de la nouvelle année. Et les victoires doivent revenir dès maintenant à l’approche du vendredi 24 janvier.

La formation dirigée par Sébastien Letarte a glissé du deuxième au quatrième rang de la Ligue régionale de hockey avec cette série d’insuccès. Les Windsorois ont 21 points contre 25 pour les formations de Coaticook et Saint-Pierre-les-Becquets, sans oublier Saint-Boniface qui n’est pas loin derrière avec 18 points.

Les Windsorois auront une grosse commande pour terminer cette saison en disputant une série aller-retour contre le Dynamik Service Agricole de Coaticook qui a remporté la victoire à ses huit derniers matchs. Cette série victorieuse a permis à cette formation de grimper jusqu’au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey (LRH). Coaticook n’est qu’à trois points de Warwick et du premier rang. Tout est possible d’ici la fin de la saison.

Les deux équipes n’ont joué qu’une fois l’une contre l’autre. Il faut remonter à la fin du mois d’octobre alors que le Desjardins-Wild avait eu le meilleur, au Centre J.-A.-Lemay, par le pointage de 4-3. Ça promet pour le match de vendredi à 20 h 30 au Centre J.-A.-Lemay. Il s’agira du dernier match local de la saison régulière.

Avant le match, les dirigeants du Desjardins – Wild remettront les tranches de décembre et janvier du trophée Dominic-Fontaine remis au joueur ayant démontré le plus de combativité et d’ardeur au travail.

Nous invitons les amateurs à arriver tôt pour le match de vendredi car une belle foule est attendue pour cette rencontre très importante pour les deux équipes.