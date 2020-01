Le Desjardins-Wild amasse un important point contre Coaticook

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a effectué une belle remontée en troisième période, face au Dynamik Service Agricole de Coaticook le vendredi soir 24 janvier. Tirant de l’arrière 4-1, après 40 minutes, les Windsorois ont fait preuve de caractère pour prendre les devants 5-4 en troisième période. La rencontre s’est terminée au compte de 6-5 en tirs de barrage.

Alexandre Jutras et William Jacques ont réussi à marquer en tirs de barrage pour les visiteurs. Tommy Roger a été le seul à déjouer le gardien Félix-Antoine Maheu.

Nicolas Samson (1er), William Jacques (13e), Raphaël Vachon (7e) et Mickaël Fillion (5e) ont réussi à procurer une avance de 4-0 aux Coaticookois dans les deux premières périodes de jeu.

Christophe Jutras a été le seul, chez les Windsorois, à percer la muraille de Félix-Antoine Maheu en seconde moitié de la deuxième période.

Les protégés de l’entraîneur Sébastien Letarte ont fait preuve de caractère en inscrivant trois buts dans les dix premières minutes de la troisième période, dont deux en 17 secondes! Mykaël Létourneau (12e) et Mathieu Lavoie (4e) ont inscrit ces buts dans les premières secondes de l’engagement et Richard Camiré (11e) a semé la joie chez les 492 spectateurs en inscrivant le but égalisateur, à 9:11.

Jean-François Plante a procuré les devants 5-4 aux locaux avec son premier but dans l’uniforme du Desjardins-Wild à 15:31, mais Marc-Olivier Caron envoyait le match en prolongation avec son neuvième but de la saison. Ce but a été réussi avec 53 secondes à faire en temps règlementaire.

Le gardien Sean Julien, qui a reçu le trophée Dominic-Fontaine pour le mois de décembre, a fait face à 45 tirs contre 43 pour Félix-Antoine Maheu. Quant au trophée, l’attaquant Brandon Farrell est l’heureux récipiendaire pour le mois de janvier.

Prochain match

Le Desjardins-Wild est toujours au quatrième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec 22 points contre 20 points pour le Boum Hockey Lemay de Saint-Boniface.

Les Windsorois vont compléter leur saison régulière le vendredi 31 janvier en rendant la politesse au Dynamik Service Agricole à Coaticook. Le match est prévu à 20 h 30.