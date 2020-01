Les amateurs de hockey invités à encourager leurs trois équipes locales au tournoi Mousquiri

Richmond (GM) – Les amateurs de hockey de la région pourront encourager trois équipes locales au tournoi Mousquiri. Ces équipes sont formées de joueurs en provenance des zones de Richmond et de Windsor, connues sous le nom du Promutuel du Val-Saint-François.

Classe C

Dans la classe C, le Promutuel jouera son premier match à 19h contre le Valois d’Acton Vale le lundi 3 février, puis la deuxième rencontre aura lieu le jeudi 6 février à 18h30 contre Coaticook. En ce qui a trait à la troisième joute, elle dépendra du classement final à l’issue de la première ronde. Huit équipes sont inscrites dans cette classe et le gagnant remportera le trophée du Président.

Classe B

Le Promutuel B entrera en action pour sa part le mardi 4 février à 18h30 contre le Phœnix (6) de Sherbrooke, puis le dimanche 9 février à 12h30 contre les Voltigeurs (1) de Drummondville. Leur troisième match aura lieu le mardi 11 ou le mercredi 12 février, On compte 12 équipes dans cette classe où le Trophée Omer Guimond en hommage à ce grand bénévole du tournoi dans les années1960 et 1970, est remis à l’équipe gagnante.

Classe A

Dans la classe A, les représentants de Richmond-Windsor joueront leur première rencontre le mercredi 5 février, à 18h30, contre les Voltigeurs (1) de Drummondville et leur deuxième match le vendredi 7 février, à 19h30, face aux Huskys de Cowansville lors de l’ouverture officielle du tournoi. La troisième partie sera déterminée par le classement final à l’issue de la première ronde.

Trophée Sylvain Lefebvre

Douze équipes se font la lutte dans la classe A en vue de conquérir le Trophée Sylvain Lefebvre, remis en hommage à ce hockeyeur natif de Richmond qui a évolué dans la ligue Nationale au sein des Canadiens de Montréal, de l’Avalanche du Colorado, des Maple Leafs de Toronto et des Rangers de New York.

Mentionnons que ce sont les villes de Drummondville et Sherbrooke qui dominent pour le nombre de championnats remportés avec 20. Richmond et Asbestos suivent avec 11. Parlant de Drummondville, celle-ci délègue une équipe au tournoi depuis 56 ans, incluant cette année, Asbestos, Sherbrooke et Windsor suivent avec 54 participations, Acton Vale48, Granby43, Warwick41, Victoriaville38 et St-Eustache36. Le dernier championnat remporté par une équipe de Richmond-Windsor remonte à 2015.

Olympiques 20e anniversaire

Parlant de champions, le comité organisateur rendra hommage aux membres et dirigeants des Olympiques de Richmond qui ont remporté le titre de la classe B en 2000. Les gagnants de la 37e édition du tournoi seront honorés le dimanche 16 février à 13h30 à l’occasion de ce 20e anniversaire de conquête.

(Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri.)