Après le stade olympique, Trep Freestyle débarque à Valcourt!

Valcourt – Le 1er février prochain, le Musée de l’ingéniosité J.-Armand Bombardier et le Centre culturel Yvonne L. Bombardier présenteront l’évènement Mordus de l’hiver dans le cadre du Festi-Val en neige de Valcourt. Pour l’occasion, la foule vivra des sensations fortes grâce aux pilotes de Trep Freestyle qui livreront une performance haute en couleur lors de leur spectacle de motoneiges et de quatre-roues acrobatiques des plus impressionnants.

Chaque année, plusieurs centaines de personnes participent à la journée des Mordus de l’hiver. Destinée aux amoureux de la saison hivernale, une foule d’activités gratuites y sont proposées.

Lors de cette nouvelle édition, familles et passionnés de motoneiges profiteront d’activités exclusives au Musée, dont son célèbre défilé et son exposition extérieure de motoneiges antiques et d’autoneiges! Des animations extérieures feront le plaisir des petits et des grands, dont des tours d’autoneiges et de la glissade sur neige. À ne pas manquer, la zone familiale de la Ville de Valcourt avec ses jeux gonflables, son village d’igloos et sa bataille de balles de neige.

À la demande générale, Trep Freestyle sera de retour avec un spectacle de motoneiges acrobatiques auxquels s’ajouteront des quatre-roues. Adrénaline garantie! De plus, Pierre Pellerin, président du Regroupement des collectionneurs de motoneiges antiques du Québec, mettra en lumière, en les commentant, cinq véhicules qu’il sélectionnera parmi ceux exposés.

À cette programmation s’ajouteront des activités familiales au Centre culturel Yvonne L. Bombardier telles qu’atelier de tatouages temporaires, activité Cherche et trouve!, ainsi que deux spectacles de Jacques Pétard et ses amis les animaux.

Les collaborateurs

L’évènement Mordus de l’hiver est rendu possible grâce à de nombreux collaborateurs : la Fondation J.-Armand Bombardier, le Centre culturel Yvonne L. Bombardier, le Club Les Pionniers de Valcourt, IGA Ouimette Fille et Fils, le Club Optimiste et, bien sûr, l’instigatrice de l’évènement Festi-Val en neige, la Ville de Valcourt.

Pour obtenir la programmation complète, consultez le site Internet museebombardier.com.