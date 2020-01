Toute la population invitée à la soirée Mousquiri

Richmond – Le comité organisateur du Tournoi national atome Mousquiri invite ses bénévoles et la population à participer en grand nombre à la soirée Mousquiri. L’endroit se déroulera au Centre d’Art de Richmond le samedi 1er février.

À cette occasion, c’est le groupe Francis et Johnny qui montera sur les planches de l’ancien couvent à partir de 20h afin de divertir les gens qui seront présents. Il n’y a aucun coût à l’entrée.

Plus tôt vers 19h, ce sont les bénévoles qui œuvreront au tournoi du 3 au 16 février qui sont invités à participer à l’assemblée générale. À cette occasion, les dirigeants des différents comités seront sur place pour leur livrer les laissez-passer et les horaires de travail, entre autres. Bienvenue à tous et à toutes.

(Source : Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri)