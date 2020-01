La 57e édition du tournoi Mousquiri, sous la présidence d’honneur de Gilles Levasseur

Richmond (GM) – C’est sous la présidence d’honneur d’une ancienne vedette locale et passionnée de hockey que se déroulera du 3 au 16 février la 57e édition du tournoi national atome Mousquiri de Richmond.

Le comité organisateur du tournoi a en effet annoncé cette semaine que Gilles Levasseur avait été retenu cette année pour occuper ce poste honorifique, non seulement pour les succès qu’il a remportés dans ce sport, mais aussi pour sa passion pour le hockey.

«Cette année, le comité tient à rendre hommage à Gilles, un produit du hockey mineur de Richmond qui a excellé dans toutes les catégories, notamment au niveau junior B, un ancien directeur et bénévole du tournoi de même qu’un amoureux du hockey en général,», a indiqué le publiciste du tournoi, Guy Marchand.

Par son travail il a côtoyé de nombreux joueurs professionnels et a assisté à de nombreux tournois de hockey mineur et même après son déménagement en 1993, il a toujours été un spectateur assidu aux joutes du tournoi. De plus, il a toujours été un fidèle collaborateur et nous sommes très heureux de pouvoir lui témoigner notre reconnaissance», a ajouté M.Marchand.

Honoré

Celui qui compte parmi les meilleurs joueurs à voir évoluer dans le hockey mineur de Richmond a accepté avec joie et empressement cette marque d’appréciation de la part du comité organisateur du tournoi.

«C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur du tournoi Mousquiri et je remercie le comité d’avoir pensé à moi. C’est un geste grandement apprécié», a déclaré Gilles Levasseur.

En tant que joueur et représentant de Sherwood, j’en ai vu et j’ai participé à plusieurs tournois en province et je peux dire que le tournoi Mousquiri a toujours été l’un des meilleurs et des mieux organisés. Il se démarque par son histoire et sa tradition, comme celle de la mascotte et le gâteau d’anniversaire et il y règne une belle ambiance. J’aime bien également le bel esprit de famille à Richmond puisqu’on y compte des bénévoles de père en fils et personnellement, je garde de très bons souvenirs de mes 25 années comme arbitre au tournoi et en tant que bénévole», a fait savoir M.Levasseur.

48 équipes

En ce qui a trait à la compétition, signalons qu’un total de 48 équipes seront en ville afin de participer à la 57e édition de ce tournoi, le plus ancien de catégorie atome au Québec. Elles seront réparties dans cinq classes: AA, BB, A, B et C. Du nombre, le tournoi accueillera 16 équipes deux lettres, dans les classes AA et BB, ainsi que 32 formations dans les classes A, B et C.

À nouveau cette année, la diversité des équipes est très importante puisque le tournoi recevra des formations de plusieurs régions du Québec, dont l’Estrie, les Bois-Francs, le Centre-du-Québec, la Montérégie, le Richelieu, l’ouest de Montréal, les Basses-Laurentides, l’Outaouais, entre autres. Le tournoi recevra une équipe en provenance des États-Unis et aussi deux formations de l’Ontario, provenant de Richmond en banlieue d’Ottawa.

Signalons que les amateurs de hockey de Richmond et de la région pourront encourager à nouveau trois équipes cette année. Celles-ci sont toujours formées de jeunes joueurs de Richmond et de Windsor et ils évoluent au sein des formations du Promutuel du Val-Saint-François dans les classes A, B et C.

Finales et champions

Mentionnons que les finales du tournoi seront disputées les deux dimanches. Ainsi le premier dimanche, soit le 9 février, on présentera la finale de la classe BB. Pour ce qui est des quatre autres finales, elles seront disputées le dernier dimanche, soit le 16 février dans les classes C, B, A et AA.

Rappelons que l’an dernier les équipes championnes ont été les Harfangs (2) de Sherbrooke dans la classe AA, le Phœnix (2) de Sherbrooke dans la classe BB, les Tigres (2) de Victoriaville dans la classe A, les Patriotes de St-Eustache dans la classe B et les Voltigeurs (2) de Drummondville dans la classe C.

Comité

Le comité organisateur est à nouveau sous la présidence de Guillaume Cayer-Richard qui en est à son 11e mandat consécutif à ce poste. Les autres membres sont Jocelyne Morel à la trésorie, Annie Daigle registraire, Guy Marchand publiciste et marketing, Pyer-Lyne Deslauriers aux ventes trophées et médailles et protocole, Lise Boucher au secrétariat, Jonathan Fontaine au comité de la mascotte, Sylvie Gosselin à la sécurité, Jean-Pierre Flamand responsable des ventes de la publicité, Mélanie Jeanson responsable du bar, Mélanie Charest réception à l’entrée et Line Lapointe.

(Source et photos: Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri).