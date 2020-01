Les Hawksgirls AWK Atome, championnes à Warwick

MRC des Sources (RL) - Les jeunes filles formant l’équipe de hockey des Hawksgirls d’Asbestos-Warwick-Kingsey Falls, rentrent à la maison avec les grands honneurs de leur classe, obtenus lors du tournoi provincial atome Yum-Yum de Warwick cette fin de semaine. Les joueuses de l’entraineur-chef Stephane Roy ont vaincu la formation des Chevaliers de Val-Bélair/Valcartier en grande finale de cette 41e édition par la marque de 5 à 1, à l’aréna Jean-Charles-Perreault.

La jeune Mélodie Roy s’est illustrée avec un but et deux passes au cours de ce match alors que Lory Roy et Myriam Juteau récoltèrent pour leurs parts un but et une mention d’assistance chacune. Les autres filets de l’équipe furent enregistrés par Laurence Arsenault et Lindsay Martin. La gardienne Marilou Boislard aura très bien fait devant la cage des championnes, en ne cédant qu’une seule fois au cours du deuxième engagement. Le parcours des porte-couleurs de la région fût couronné de succès alors que les filles ont remporté les quatre duels auxquels elles ont dû faire face pour se mériter une deuxième bannière de championne déjà cette saison, elles qui avaient remporté également les honneurs du tournoi de St-Boniface en novembre dernier. Félicitations à toutes!