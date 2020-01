Une nouvelle image pour le Tournoi Pee-Wee Bantam de Windsor

Windsor (LD) – À l’aube de sa 43e édition qui se déroulera du 30 janvier au 9 février prochain, les membres du Conseil d’administration du Tournoi de hockey Pee-Wee Bantam de Windsor sont fiers de dévoiler une nouvelle image et un nouveau nom pour l’évènement qui devient le Tournoi Pee-Wee Bantam Sherwood de Windsor.

Au nouveau nom du tournoi se greffe aussi un nouveau logo rajeuni identifiant la participation importante du commanditaire, à l’enseigne du manufacturier de bâtons et d’équipements de hockey.

La présidente du Tournoi, Nathalie Lafrenière, explique que Sherwood associe son nom à l’activité qui prend l’affiche au Centre sportif J.A.-Lemay de Windsor depuis déjà plus de quarante ans. Pour les trois prochaines années et que les deux parties profiteront donc des éditions de 2020, 2021 et 2022 afin de valider si l’intérêt est présent pour les deux groupes afin de poursuivre l’union au-delà de cette nouvelle entente.

Avec cette nouvelle entente, Sherwood devient le partenaire officiel pour la remise des nombreux cadeaux qui sont offerts aux joueurs participants au tournoi, et qui obtiennent les honneurs individuels à l’enjeu dans chacune des divisions, sauf pour l’attribution des patins.

«Nous ne voulons pas chiffrer la participation financière de Sherwood, mais c’est une implication majeure en biens et services pour chacune des trois années de l’entente. Nous sommes très reconnaissants envers Sherwood de s’impliquer ainsi auprès de la jeunesse sportive», de commenter en guise de conclusion Nathalie Lafrenière.

41 équipes

Tel que déjà mentionné, la 43e édition du Tournoi Pee-Wee Bantam Sherwood de Windsor prendra donc son envol le jeudi 30 janvier. Le premier week-end d’activités sera consacré aux équipes Pee-Wee B et Bantam B qui se livreront la lutte jusqu’à dimanche après-midi, avec la présentation des finales à 14h30 et 16h. Huit équipes Pee-Wee B et dix équipes Bantam B seront du rendez-vous provenant de Mont-Laurier, Lachute, Mascouche, Val-Bélair, St-Jérôme, Hawkesbury, Vaudreuil-Dorion, Belœil, Mirabel, Acton Vale, Drummondville et Sherbrooke.

L’Association du hockey mineur de Windsor-Richmond délèguera une équipe du Promutuel du Val St-François en cette première semaine dans la division Pee-Wee B.

Du lundi 3 février au dimanche 9 février, 23 autres équipes prendront d’assaut le Centre sportif J.A.-Lemay: huit équipes dans les divisions Pee-Wee A et Pee-Wee C de même que 9 autres dans le Bantam A, celles-ci représentant les municipalités de Repentigny, La Plaine, St-Rémi, Delson, Lachenaie, Asbestos-Warwick, Drummondville, Sherbrooke, Frontière, St-Hyacinthe, La Lièvre, Beauport de même que Richmond (Ontario) qui sera représenté par deux équipes. Trois équipes du Promutuel du Val St-François seront en action lors de cette deuxième portion du tournoi, une évoluant dans chaque division à l’horaire.

Au total, 78 parties seront à l’affiche durant les onze journées de l’évènement sportif.