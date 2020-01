Revers crève-cœur du Desjardins-Wild en fusillade contre les Cougars

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a laissé filer deux avances de trois buts pour s’incliner 10-9 en tirs de barrage contre les meneurs au classement de la Ligue régionale de hockey (LRH), les Cougars Inter-Clôtures de Warwick, lors de la partie qui se tenait le vendredi 3 janvier au Centre Lemay.

C’est Frédéric Lévis qui a mis fin à la rencontre en déjouant Sean Julien au sixième tour de la fusillade. Il a envoyé le match en prolongation avec son huitième but de la saison et troisième but du match avec 3:59 à faire en temps règlementaire. Jean-François Plante pour les locaux et Nathan Ouellette ont marqué au deuxième tour. Personne n’a pu déjouer les gardiens avant le sixième tour.

Christophe Paquet, Vincent Tourigny, Jérémy Legault, Philippe Fortier, Gabriel Guillemette et Pier-Alexandre Pouliot ont marqué les autres filets des vainqueurs. Mykaël Létourneau et Mathieu Boutin ont inscrit des doublés dans la défaite. Brandon Farrell, Tyler Jones, Mathieu Lavoie, Maxime Drapeau et Richard Camiré ont complété pour les locaux.

Sean Julien a reçu 49 tirs des visiteurs tandis que Mathieu Campagna et Michaël Bossé recevaient 36 tirs.

Les Cougars ont maintenant 25 points et devancent le Desjardins-Wild par quatre points au premier rang du classement de la LRH.