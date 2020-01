La présidence d’honneur du 43e Tournoi Pee-Wee Bantam confiée à la famille Picard

Windsor (LD) – Contrairement à la tradition en place depuis longtemps, c’est à une famille et non pas à une personne qu’a été confiée la présidence honoraire de la 43e édition du Tournoi de hockey Pee-Wee et Bantam Sherwood de Windsor. L’évènement prendra l’affiche du 30 janvier au 9 février prochain, et ce, afin de souligner une année faste sur la scène sportive.

La direction du Tournoi a unanimement choisi la famille de Marco Picard et Élaine Leblanc pour assumer le titre de l’édition2020 à la recommandation de la présidente, Nathalie Lafrenière, impressionnée par le parcours des enfants qui jouent tous au hockey et de l’implication des deux parents.

La famille Picard est composée, outre de papa et maman Marco et Élaine, de Olivier qui aura 18 ans en février prochain, de William qui célèbrera son 15e anniversaire de naissance en janvier et aussi de Justine qui soufflera 12 chandelles également en janvier.

Tous trois pratiquent donc le hockey à un niveau compétitif et la saison2018-2019 aura vu leurs efforts être récompensés par les grands honneurs à chacun de leur niveau respectif.

Olivier, William, Justine et les parents

Le plus âgé des trois, Olivier, a soulevé la Coupe Jimmy Ferrari pour une deuxième année de suite à titre de champion des séries éliminatoires de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec dans l’uniforme des Cantonniers de Magog, avant de s’incliner en grande finale de la Coupe Telus qui couronne la meilleure équipe Midget AAA au Canada et ce, en prolongation. Olivier et les Cantonniers ont connu une saison du tonnerre. Pour sa part, William a eu la chance de soulever la Coupe Dodge à titre de membre de l’équipe des Harfangs du Triolet dans la division Bantam AAA Relève, ayant aussi remporté les honneurs du tournoi de Ste-Foy plus tôt dans la saison, de même que les grands honneurs avec la formationU14 de la structure intégrée de Hockey Québec.

Pour la jeune sœur Justine, elle aussi a eu la chance de soulever la Coupe Dodge avec les autres filles de son équipe du Phœnix Atome A féminin de Sherbrooke. Et pour Justine aussi, c’était un deuxième championnat dans la même saison, elle qui a remporté les honneurs du tournoi féminin du Richelieu.

Du côté des parents, mentionnons qu’ils essaient d’être présents le plus souvent possible pour encourager leurs enfants sur la patinoire et à trois, Olivier, William et Justine ont joué approximativement 90 parties du calendrier régulier la saison dernière, sans compter les tournois, où on peut certainement ajouter une soixantaine de joutes sans risque de se tromper!

«Honnêtement, je suis impressionnée par de tels résultats et par autant d’implication. Je crois que nous faisons un choix judicieux», de dire la présidente du Tournoi, Nathalie Lafrenière.

Pour les parents cependant, un tel honneur est apprécié, mais ce qu’ils font, ils le font par plaisir et par amour. «Nous, on les supporte. Ce n’est certainement pas nous qui leur avons montré à jouer au hockey. Eux, ils ont travaillé pour en arriver là et ils récoltent les fruits de leurs sacrifices et de leur travail» constate Marco Picard.

«Nos enfants ne sont pas des superstars, loin de là. Ils ne dominent pas leur niveau, mais ils sont travaillants et persévérants et ils ont fait leur chemin, en plus d’avoir toujours été bien entourés par des entraîneurs compétents», de poursuivre sa conjointe Élaine, elle qui dit qu’ils ont peut-être raté un tout petit 5% des joutes de leurs enfants durant cette saison2018-2019.

Soulignons, en terminant, que la saison2019-2020 actuellement en cours ne s’annonce pas de tout repos, d’autant que les trois enfants font encore partie d’équipes de niveau élite: Olivier avec les Foreurs de Val-d’Or dans la Ligue de hockey Junior Majeure du Québec (LHJMQ), William avec les Harfangs du Triolet Bantam AAA Majeur de la Ligue de Hockey Excellence du Québec et Justine, qui a été choisie au sein de l’équipe des Harfangs Pee-Wee AAA féminin, évoluant aussi dans la Ligue de hockey Excellence du Québec. Sûrement encore beaucoup de kilomètres qui s’additionneront à l’odomètre des véhicules de Marco et Élaine, mais ce ne sont certainement pas eux qui s’en plaindront.

La famille Picard sera honorée par la direction du 43e Tournoi de Hockey Pee-Wee Bantam Sherwood de Windsor à l’occasion de l’ouverture officielle de l’évènement le vendredi 31 janvier prochain. Tous les détails entourant la cérémonie seront dévoilés prochainement.