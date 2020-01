Des changements en vue pour le tournoi de balle 2020 du Festival des Gourmands

Asbestos (RL) - Bien que nous soyons actuellement au plus fort de la période hivernale, il est déjà question de sport d’été et donc de changements qui seront apportés au populaire tournoi de balle lente du Festival des Gourmands d’Asbestos. En effet, le comité organisateur via son responsable M.René Lachance, laisse entendre que les classes de compétitions seront remodelées quelque peu afin de non seulement créer une plus grande disparité entre-elles, mais également de rehausser le calibre de jeu pour les spectateurs présents.

Si des classes mixtes -E- et -D- se partageaient les honneurs de l’édition 2019, la formule de cette année devrait plutôt offrir une classe mixte -E- et compétition homme classe -C- . Le but de ce remaniement serait également dans le but de faire cet évènement un genre de tournoi préprovincial. C’est donc dire que des équipes de hauts calibres risquent fort de venir fouler la surface du terrain Lucien «Lou» Richard lors du mois d’août prochain. Selon M.Lachance, quelques détails demeurent encore à peaufiner avant de procéder officiellement à la période d’inscriptions, mais ce dernier invite les capitaines des équipes susceptibles d’être intéressées à s’inscrire, de demeurer à l’affût des informations qui émaneront en ce sens au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois.