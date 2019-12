Le Nordik Blades blanchit à Coaticook

Asbestos (RL) - Le Nordik Blades d’Asbestos était en action du côté de Coaticook lors de la fin de semaine, alors qu’il se rendait au centre sportif Gérard-Couillard de l’endroit vendredi soir dernier pour y disputer la victoire, face au Dynamik Service agricole.

Opposée à l’équipe juchée en milieu de peloton, la formation asbestrienne a livré un duel honnête à ses hôtes, s’inclinant toutefois au final par la marque de 3 à 0. Comme il est maintenant légion dans le monde du hockey, l’histoire du match aura été dictée en grande partie par les unités spéciales, qui auront eu leurs importants mots à dire au cours de cette rencontre. En effet si Coaticook a su tirer profit de ce volet, le Nordik Blades quant à lui, n’a pas été en mesure de capitaliser sur l’indiscipline de ses adversaires.

Après une prière période sans but, le Dynamik dénoua l’impasse en s’inscrivant finalement au pointage à la quatrième minute du second engagement. Ces derniers en ajoutèrent un deuxième au cours de ce même tiers temps, soit durant une pénalité mineure-double décernée à l’attaquant Mats Cabana pour avoir porté son bâton trop élevé. Question d’ajouter l’insulte à l’injure, en troisième période le Coaticookois Michael Vallerant marqua en désavantage numérique le but qui allait sceller l’issue du match et enlever toutes espérances aux visiteurs de revenir dans la rencontre. Asbestos dirigea 23 rondelles sur la cage de Félix-Antoine Maheu, qui s’est mérité le jeu blanc, alors que Grenier repoussa 21 des 24 tirs auxquels il a dû faire face au cours de ce match.

Le Nordik Blades (2-11-0), doit continuer sa progression des dernières semaines et se regrouper en vue de son prochain week-end d’activités, qui débutera ce vendredi à Warwick, à compter de 20h30 avant de revenir à l’aréna Connie-Dion devant ses partisans, le lendemain samedi 21 décembre pour accueillir la visite du Distributions Payeur HC d’East-Angus en soirée. Il s’agira là de la dernière rencontre du Nordik Blades en 2019 et de la LRH, qui fera relâche pour la période des fêtes. Les activités régulières de la ligue de hockey régionale reprendront le 3 janvier 2020.