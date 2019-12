Un gain du Desjardins-Wild pour Dominic Fontaine et sa famille

Windsor – Quelle soirée remplie d’émotions! Les joueurs du Desjardins-Wild de Windsor ont démontré, à leur façon, leur soutien et leur amour pour la famille du regretté Dominic-Fontaine avec une grosse victoire de 8-3, vendredi soir, contre le Distributions Payeur HC d’East Angus.

Avant le match, la famille et les proches de Dominic étaient présents au centre de la patinoire pour le dévoilement de la bannière qui immortalise la présence de l’ancien numéro79 dans les hauteurs du Centre J.-A.-Lemay. C’était le 13 décembre, il y a trois ans, que l’ancien membre de notre formation est décédé du cancer à l’âge de 27 ans.

Les 507 spectateurs ont écouté attentivement le texte lu par l’annonceur maison, Luc Desrosiers. La magnifique bannière a été dévoilée et tous les joueurs du Desjardins-Wild ont entouré Benoit Fontaine, le père de Dominic, et tous les gens présents sur la patinoire pour immortaliser la scène. Les photographes Maxime Picard et Karine Lamadeleine ont pu prendre quelques clichés.

Puis, le moment qui est venu nous chercher tous et toutes. Un à un, les joueurs du Desjardins-Wild ont échangé des poignées de mains et des câlins avec la famille et les proches, suivi des quatre officiels de la partie qui tenaient à offrir leurs mots de soutien.

Cette bannière est maintenant à côté d’un autre protecteur qu’on a bien aimé à Windsor et Sherbrooke, notre ancien entraîneur Simon Robidas. L’auteur de ces lignes a mentionné à Benoit Fontaine que l’aréna est, maintenant, encore mieux protégé avec deux grands protecteurs.

Bang, bang et bang!

Puis, Richard Camiré (8e et 9e) et Philippe Bergeron (1er) procuraient une avance de 3-0 en moins de 10 minutes de jeu. Philippe Bergeron (2e), Samuel Grenache (5e), Tommy Roger (8e), Mathieu Arsenault (5e) et Mathieu Lavoie (1er) ont complété pour les vainqueurs.

Francis Poulin (4e). Raphaël Brin (1er) et Étienne Latulipe (1er) ont déjoué Vincent Houde qui a reçu 29 lancers contre 49 pour David Couture.

Le Desjardins-Wild est au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec 18 points, un point devant Saint-Pierre-les-Becquets. Le prochain match de la formation windsoroise aura lieu ce vendredi 20 décembre, à 20h30, contre le JB à Daveluyville.