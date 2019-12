Un gros gain du Desjardins-Wild sur la route

Windsor – Les joueurs du Desjardins-Wild de Windsor savaient qu’ils devaient repartir de l’affrontement contre le JB à Daveluyville, le vendredi 29 novembre en soirée avec une victoire. Et c’est ce qu’ils ont fait!

La troupe dirigée par Sébastien Letarte a signé un gain de 6-4 pour prendre le deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec 14 points. Saint-Pierre-les-Becquets est tout juste derrière avec 13 points et un match de plus à jouer.

Les Windsorois ont pris une avance de 4-1 en deuxième période sur les buts de Brandon Farrell (4e), Mathieu Arsenault (3e) et Mathieu Boutin (6e). Ce dernier avait inscrit son premier but du match en première période.

Charles Marcoux, avec son premier but de la saison, a porté la marque à 5-2 en milieu de deuxième période et Tommy Roger a complété dans un filet désert, en fin de match, en inscrivant son septième but de la saison.

Marc-André Bossé (5e et 6e), Samuel Lecours (5e) et Jacob Bousseau (2e) ont déjoué Sean Julien qui a reçu 37 tirs contre 34 pour Élie Houle pour le JB.

Le Desjardins-Wild invite les partisans de Windsor, du Val-Saint-François et de la région estrienne à assister au prochain match local qui aura lieu le vendredi 6 décembre, à 20h30, au Centre J.-A.-Lemay.

Les toutous

Ce sera le traditionnel match des toutous alors que le Boum Hockey Lemay de Saint-Boniface sera le visiteur. C’est un autre match important pour les plus hautes positions au classement. Soyez généreux et apportez des dizaines de toutous pour les enfants des familles défavorisées de la région.