Le Nordik Blades savoure enfin la victoire

Asbestos (RL) - Le Nordik Blades d’Asbestos a finalement pu enlever le zéro de la colonne des victoires cette fin de semaine, alors que ces derniers sont venus a bout du Boum Hockey Lemay de St-Boniface à l’aide d’une victoire par la marque de 9 à 6 enregistrée vendredi, au grand bonheur des fidèles partisans présents à l’aréna Connie-Dion. Si l’indiscipline avait été un enjeu majeur lors de la rencontre précédente contre Windsor, cette fois, le scénario fût tout autre et force est d’admettre que cela aura eu un impact plus que positif sur le travail en défense de l’équipe et sur le résultat de la soirée pour le Nordik Blades.

L’attaquant de puissance Hugo Roy a de nouveau connu un fort match pour les locaux, alors que celui-ci enfila un truc du chapeau important en plus d’amasser une passe au cours de la rencontre, il s’agissait pour lui de ses 6e, 7e et 8e filets de la présente campagne. Le réveil offensif de l’équipe fut également mené par Michael Paris (avec deux buts) ainsi que Tommy Treillet, Thomas Boucher et Maxime Charland, qui amassèrent trois points chacun au cours de la rencontre. Fidèle à lui-même le cerbère Alexis Verhoef aura été solide devant la cage du Nordik Blades, repoussant 35 des 41 rondelles dirigées vers lui.

Le défi pour les hommes de Terry Arguin sera maintenant de bâtir sur cette victoire et d’engendrer une série de bonnes performances, afin de remonter au classement et ainsi se positionner favorablement en vue de la dernière étape de la saison, qui s’amorcera après la période des fêtes. D’ici là, la prochaine rencontre du Nordik Blades d’Asbestos, sera disputée le vendredi 22 novembre, du côté du centre sportif Gérard-Couillard de Coaticook à 20h30. Par la suite l’équipe bénéficiera d’une semaine complète de repos, avant de renouer avec l’action devant ses partisans le vendredi 6 décembre à 21h, le JB de Daveluyville sera le visiteur pour l’occasion.