Les Hawksgirls Pee Wee A, finalistes à St-Boniface

MRC des Sources (RL) - La formation des Hawksgirls, évoluant au hockey féminin de catégorie Pee Wee A, s’est illustrée au tournoi de St-Boniface au cours de la dernière fin de semaine. Regroupant notamment des joueuses de la région d’Asbestos, Warwick et Kingsey Falls, la jeune équipe de hockey est rentrée à la maison avec la bannière des finalistes du tournoi.

Cette dernière fût remise à l’équipe au terme d’une malheureuse, mais honorable défaite subie en prolongation par le pointage de 1 à 0, dans une finale pour le moins âprement disputée, face à aux Élites de l’Estrie (Drummondville). La jeune formation qui évolue cette saison dans la nouvelle ligue régionale de l’Estrie a fait preuve de beaucoup de caractère et de combativité lors des cinq joutes auxquelles elle a pris part, remportant même la demi-finale en tirs de barrage face à la formation portant les couleurs du Phœnix de Sherbrooke.

Avec une fiche de deux victoires à la régulière, une acquise en tirs de barrage, une défaite en temps réglementaire et une dernière en prolongation, les jeunes joueuses peuvent être fières du chemin parcouru et savourer pleinement leur accomplissement en compagnie de leurs entraineurs John David Hamel, Benoît Filteau et Éric Pinard. Félicitations à toutes et à tous!