Marcoux et Jutras de retour avec le Desjardins-Wild

Windsor – En date du 4 novembre, le Desjardins-Wild de Windsor annonce le retour de Charles Marcoux et de Christophe Jutras au sein de l’équipe. Ces deux joueurs ont été acquis du Distribution Payeur HC d’East Angus, en plus de considérations futures, en retour de Marc-André Paquette et de Raphaël Fournier.

Charles Marcoux est un ailier gauche âgé de 22 ans qui a joué 15 matchs avec le Desjardins-Wild dans la LHSAAAQ la saison dernière. Quant à Christophe Jutras, c’est un vétéran défenseur qui a joué plusieurs saisons pour la formation et celle la défunte de Sherbrooke dans la LHSAAAQ et l’ancienne LHSCE. Un défenseur qui est capable de prendre soin de lui-même et de ses coéquipiers.

« Nous sommes très heureux de ramener ces joueurs dans le giron de notre équipe, de commenter le directeur général, Samuel Meunier. Ce sont deux joueurs que nous avons toujours apprécié chez nous et nous savons qu’ils seront bien utiles chez nous ».

Face au Nordik Blades

Le Desjardins-Wild disputera son prochain match le vendredi 8 novembre, à 21 h, contre les Nordik Blades à Asbestos. Les Windsorois reviendront à domicile le vendredi 15 novembre à 20 h 30 alors que le Gentilly Ford de Saint-Pierre-les-Becquets sera le visiteur lors de la soirée de la Fondation Justin-Lefebvre.