Mykaël Létourneau joue les héros en prolongation

Windsor – Mykaël Létourneau a joué les héros dans un gain de 4-3 du Desjardins-Wild de Windsor, en prolongation, contre le Dynamik Service Agricole de Coaticook le 25 octobre vendredi soir. Il a complété le jeu de Mathieu Lavoie pour inscrire son 4e but de la saison alors qu’il restait une minute à faire à la prolongation. Les 614 spectateurs présents au Centre J.-A.-Lemay étaient fous de joie.

Les visiteurs ont toujours pris les devants et les locaux ont répliqué pour créer l’égalité. Alexandre Jutras (2e) a été le seul buteur à mi-chemin de l’engagement initial.

Les quatre buts de la deuxième période ont été inscrits en l’espace d’à peine quatre minutes dans les derniers moments de cette période. Mathieu Boutin (3e) et Maxime Drapeau (1er) ont marqué les buts des locaux. Kevin Jutras (2e) et Alexandre Jutras (3e) répliquaient pour les Coaticookois.

Michaël Couture a envoyé le match en prolongation avec son quatrième but de la saison alors qu’il restait un peu plus de sept minutes à faire en temps réglementaire. Le gardien du Desjardins-Wild, Sean Julien, a reçu 53 tirs contre 40 pour Félix-Antoine Maheu.

Samuel Grenache et Yanick Baillargeon ont livré un furieux combat vers la fin de la troisième période. Grenache a retraité au vestiaire pour y recevoir les premiers soins des thérapeutes.

Aux Îles Turquoises

Soulignons que l’entraîneur Sébastien Letarte et le capitaine Richard Camiré étaient absents. Ils ont participé au championnat mondial de hockey balle aux Îles Turquoises où ils ont remporté le titre chez les maîtres avec l’équipe du Québec. La direction et les joueurs du Wild tiennent à les féliciter de leur exploit. Samuel Meunier a dirigé l’équipe en compagnie de Danny Hamel et de l’attaquant Ian Farrell, présentement blessé.

Le Desjardins-Wild disputera son prochain match le vendredi 1er novembre à Warwick et reviendra au Centre J.-A.-Lemay le vendredi 15 novembre contre le Gentilly Ford de Saint-Pierre-les-Becquets.