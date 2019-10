Une victoire contre Asbestos devant des partisans.

Windsor – Le plan de match demandé par l’entraîneur du Desjardins-Wild, Sébastien Letarte, a été respecté à la lettre dans un gain de 5-2 contre le Nordik Blades d’Asbestos, le vendredi 18 octobre en soirée.

L’entraîneur voulait offrir une victoire à ses bons partisans et les joueurs ont répondu en livrant une brillante performance, à la grande joie des 631 partisans présents au Centre J.-A.-Lemay. Jordan Roy a semé la joie chez les partisans locaux en inscrivant son premier but de la saison à 4:41 en première période.

La deuxième période a été partagée entre les deux équipes. Dès que les Windsorois marquaient un but, la réplique des visiteurs était immédiate. Félix Meunier (1er), Mykaël Létourneau (2e) et Brandon Farrell (1er) ont marqué pour les locaux tandis que Samuel Fredette (2e) et Anthony Compagnat (1er) assuraient la réplique.

Les locaux ont resserré le jeu en troisième période et c’est Michaël Couture (3e) qui a complété le pointage à la grande joie des partisans locaux qui sont en train de tomber en amour avec leur équipe. Le gardien Vincent Houde a fait face à 42 tirs et a été choisie la deuxième étoile du match. À l’autre bout, Yanick Grenier a reçu 37 lancers.

Mentionnons que Frédéric Treillet a été expulsé du match pour avoir asséné des coups de bâton à un joueur du Desjardins-Wild en fin de deuxième période. Il faudra s’attendre à des sanctions de la Ligue régionale de hockey pour ce geste qui n’a pas sa place.

Un bel appui pour le Centre Théo-Vallières

L’organisation du Desjardins-Wild a remis un montant de 750$ au Centre de répit Théo-Vallières, un organisme très important dans la région du Val-Saint-François qui permet à des familles ayant des jeunes qui ont une déficience intellectuelle d’avoir plusieurs services.

Le président du Desjardins-Wild, Benoit Lefebvre, a fait la remise du chèque et d’un bâton autographié en troisième période à Mathieu Viens, du Centre de répit Théo-Vallières. «Nous sommes très heureux de voir des familles entières assister à nos matchs, de commenter le président, et on veut continuer sur cette belle lancée. Nos joueurs viennent de la région et nous voulons que nos partisans s’attachent à ces joueurs. Et tout ça… à un prix très raisonnable! C’est bien parti et nous souhaitons que plus de gens viennent nous encourager lors des prochains matchs locaux», souligne M.Lefebvre.