Après les couleurs automnales, préparez-vous pour l’hivernal

Saint-Denis (RC) – Dernier rappel: les membres et amis du Club Quad de la MRC du Val-Saint-François sont dans les derniers préparatifs pour la grande soirée de lancement de la saison2019-2020. Lors de cette soirée, un souper méchoui sera servi dès 17h30 le samedi 23 novembre 2019.

Pour plus de renseignements, visitez la page Facebook Club Quad de la MRC. La prévente des droits d’accès est en cours, et ce jusqu’au 10 novembre.

«Vous pouvez maintenant acheter vos droits d’accès en ligne! Le but de cet outil est de simplifier votre processus d’achat afin de rendre votre expérience plus agréable et plus rapide. Personnaliser votre liste de véhicules et acheter votre droit d’accès en quelques minutes», précise Janie Roarke, directrice des loisirs.

Important: Tous les droits d’accès achetés à partir d’un compte sont émis au nom et à l’adresse du détenteur du compte. Chaque propriétaire de véhicule hors route doit donc créer son propre compte avant de procéder à l’achat. Achats en ligne: https://vente.fqcq.qc.ca/login, ou en personne aux points de vente voir sur le site internet sous l’onglet «services».

«Au nom du club, j’aimerais remercier tous les membres du conseil d’administration qui font des pieds et des mains pour avoir les plus beaux sentiers et qui gèrent les pertes de passage du mieux possible. Tout n’est pas toujours facile. Merci également aux bénévoles qui donnent de leur précieux temps à l’amélioration des sentiers. La santé du club en dépend. Si vous êtes intéressés à donner de votre temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous. D’ailleurs deux postes sont restés vacants: secrétaire et directeur secteur ouest (Valcourt). N’oubliez pas de faire inspecter vos VTT avant le début de la saison», d’ajouter MmeRoarke.