Encore deux victoires pour GMCA/Bar Val-Joli et Plomberie Auger

Windsor (RC) – Suite aux gains du GMCA/Bar Val-Joli et de la Plomberie C. Auger le dimanche 22 septembre, les deux mêmes équipes ont réitéré le 29 suivant, face au Resto Pub St-Gab’s et au Promutuel/Construitech pour des victoires respectives de 5-2 et 4-3.

Dès le départ, les arbitres ont décerné 9 punitions au Resto Pub, dont 10, 5 et 2 punitions à Matthieu Corriveau. Du côté du GMCA/Val-Joli, c’est un n’autre dossard, celui du 98 de Christopher Lacroix, qui a écopé de 10, 5 et 3 minutes.

En ce qui concerne le Vert, Julien Trudeau-Perron sans aide a été le seul à déjouer Mathieu Parent en première période et de Corriveau en deuxième pour dès lors fermer la soirée. Le Bleu s’est également mis en route au premier tiers avec le but de Sébastien Dubois (1but-3aides) face au cerbère Marc Bissonnette. Au second engagement, Jay Champagne a ajouté 2 buts et finalement, en troisième, Guillaume Grenache et Martin Fredette ont scellé la rencontre.

Deuxième match

Là encore, le Rouge a pris les commandes, cette fois à 30 secondes du premier tiers sur un tir de Mathieu Viens, déjouant le gardien Richard Logan. Le Blanc a suivi à 5:49 pour retraiter au vestiaire. La deuxième période a souri à Plomberie C. Auger alors que Steph Paquin ajoutait un deuxième but qui allait faire la différence.

Le dernier tiers a bien suivi pour le Promutuel/Construitech avec les buts Tyler Jones (2:07) et Alex Pellerin (3:48) sauf que Plomberie Auger avait un atout avec les deux buts consécutifs de Karl Parent (5:40 et 9:47) et les aides de Max Drapeau ainsi que le gardien Vincent Houde pour un gain de 4 à 3.