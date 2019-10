Desjardins-Wild débute avec Sébastien Letarte comme entraîneur

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a amorcé sa nouvelle ère dans la Ligue régionale de hockey le vendredi 4 octobre avec un nouvel entraîneur-chef. La direction de l’équipe avait annoncé l’arrivée de Sébastien Letarte en vue de la saison2019-2020, il y a quelques semaines. Il était d’ailleurs présent au Resto Pub du St-Gab’s, le 1er octobre lors de l’inauguration du départ de la saison.

«Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Sébastien afin de diriger notre équipe. En plus d’être un gars de la place, nous sommes confiants qu’il saura guider nos joueurs vers les victoires. Je profite de l’occasion pour remercier notre ancien entraîneur, Simon Robidas, pour le travail accompli au cours des deux dernières années. Simon a souvent eu à travailler dans des conditions pas très évidentes et nous sommes satisfaits de ce qu’il a fait pour nous», de considérer le vice-président Patrick Lefebvre.

Notons que Simon Robidas n’est pas en peine puisqu’il est impliqué au sein du programme des Harfangs de l’école secondaire du Triolet à Sherbrooke, comme entraîneur adjoint, ce qui occupe beaucoup de temps.

Travailler en équipe

Quant au nouvel entraineur, Sébastien Letarte veut voir une équipe fière se présenter à chaque match. «Je veux voir les gars se défoncer et travailler en équipe. Les joueurs qui ont participé au camp d’entraînement et aux matchs préparatoires devaient me convaincre de les garder dans l’équipe», d’expliquer ce dernier qui sera secondé dans ses fonctions par Danny Hamel.

Au niveau de la direction, le Desjardins-Wild confirme le retour du directeur général, Samuel Meunier, sans oublier les personnes clés de l’organisation: Benoit Lefebvre, président ; Patrick Lefebvre et Sylvain Parenteau, vice-présidents ; Terry Wilkins, gouverneur ; Bine Paquin, responsable des opérations, Robert Legault, communications et réseau sociaux et Alex Roy, responsable des événements spéciaux. Matthieu Corriveau s’est aussi ajouté au personnel de l’équipe comme adjoint à Samuel Meunier, en plus de porter l’uniforme du club.

Enfin, le nouveau site Internet est maintenant disponible. L’image de l’organisation du Desjardins-Wild passe par un site bien travaillé et monté, grâce aux gens de Shark Média & Sport.