Le Desjardins-Wild amorce une nouvelle ère dans la LRH

Windsor (RC) – C’est en mai dernier que le Desjardins-Wild de Windsor annonçait qu’il se joignait à la Ligue régionale de hockey (LRH) pour la saison2019-2020, mettant fin à son association avec la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ). Dès lors, la LRH a accepté la demande du Desjardins-Wild ainsi que celle du Boum Hockey Lemay de Saint-Boniface situé près de Shawinigan en Mauricie. Cette ligue est déjà établie à Asbestos, Coaticook, Daveluyville, East Angus, Saint-Pierre-les-Becquets et Warwick pour un total de huit équipes.

«La décision n’a pas été facile. Il est clair que le niveau de jeu ne sera pas le même qu’au senior AAA, mais nous n’avions plus les moyens financiers de continuer dans ce circuit», de constater le président du club, Benoit Lefebvre.

Cependant, si le senior AAA a ses avantages, notamment pour les amateurs de bagarres souvent saignantes, la Ligue régionale de hockey a hérité de bons joueurs et d’un calibre de jeu intéressant. Les amateurs de hockey de la région pourront voir davantage de joueurs de la région du Val-Saint-François et, du même coup, pourront s’identifier à des joueurs du coin. «Notre objectif est de faire plus de place aux joueurs de la région, incluant les joueurs qui sortent du niveau junior A des équipes du Val-Saint-François.

L’apport de Desjardins et le coût d’admission

Aussi, M.Lefebvre et l’organisation du Desjardins-Wild sont heureux de confirmé de retour de Desjardins du Val-Saint-François comme partenaire majeur. “La participation importante de Desjardins est grandement appréciée et nous serons fiers de porter le nom des Desjardins-Wild dans la Ligue régionale de hockey, d’indiquer Benoit Lefebvre.

Il est à retenir que les coûts d’admission aux matchs seront moins chers que ceux de la LHSAAAQ. ‘Étant donné qu’il coûte moins cher d’opérer une équipe de la LRH qu’au senior AAA, nos partisans pourront encourager leur équipe à un prix vraiment populaire. Il en coûtera seulement 6$ par personne, 3$ pour les 13 à 17 ans et ce sera gratuit pour les 12 ans et moins. De plus, les billets de saison seront disponibles à l’entrée au coût de 50 dollars.

Le Desjardins-Wild invite les gens d’affaires de la région à poursuivre leur association avec l’équipe en vue de la prochaine saison. Avec des équipes situées près du Wild, dont celles d’Asbestos et East Angus, les rivalités s’annoncent intéressantes, ce qui amènera plein de gens au Centre Lemay. Les entreprises intéressées à appuyer le Desjardins-Wild peuvent rejoindre Benoit Lefebvre au 819 678-1833, Bine Paquin au 819 432-0513 et Terry Wilkins au 819 821-0601. Consultez également windsor.liguehockeyregionale.com.