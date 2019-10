62 000$ pour La Fondation Justin Lefebvre !

Estrie – La Fondation Justin-Lefebvre tenait le 27 septembre dernier la 2e édition de l’Évènement Golf et Soins au Manoir des Sables d’Orford à Magog, organisé par le Groupe Préfontaine et Jacques de la Financière Banque Nationale, en collaboration avec la fondation.

Cette activité importante de financement pour la Fondation Justin Lefebvre a été une réussite, permettant d’amasser 62000$ pour la cause du don d’organes.

Plus de 150 personnes du milieu des affaires de la région estrienne s’étaient donné rendez-vous lors de cette journée de golf et de soins particuliers. La soirée qui se tenait sur le bateau Le Grand Cru, animé par l’animatrice de nouvelles Anne Préfontaine, a permis aux convives d’assister à des témoignages émotifs, ainsi qu’à un spectacle du jeune garçon greffé à deux reprises de la moelle osseuse, Jean-Gilles Gadoury.

La Fondation Justin Lefebvre remercie tous les partenaires présents, dont Mercedes-Benz de Sherbrooke à titre de présentateur de l’événement, ainsi que tous les fidèles bénévoles qui ont donné de leur temps lors de cette journée. Un remerciement spécial s’adresse à Maxime et Catherine pour touchant témoignage lors de cette soirée. 62000 fois merci de la part du comité organisateur et du conseil d’administration de la fondation.

De grands gestes depuis un an et demi

• Plus de 14000$ en dons pour des inscriptions à des activités sportives et de l’équipement pour plus de 65 enfants.

• Plus de 1 600$ en dons dans le volet scolaire en payant du matériel éducatif à plus de 25 enfants.

• Plus de 16000$ pour la promotion et l’éducation à la cause du don d’organes.

• Plus de 40000$ en dons de bienfaisances à des organismes reconnus dont la Fondation du Triolet, la Fondation Du Phare, la Fondation Amélia et Lino Saputo jr, Safrie et la Maison de La Famille des Arbrisseaux dans la Val-Saint-François.