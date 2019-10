Des victoires pour GMCA/Bar Val-Joli et Plomberie C. Auger

Windsor (RC) – C’est à partir du dimanche 8 septembre dernier que la saison2019-2020 de la ligue de hockey de l’Industriel Alliance a débuté son calendrier régulier. Les quatre équipes de la ligue regroupent le Bleu du GMCA/Bar Val-Joli, le Blanc du Promutuel/Construitech, le Vert du Resto Pub St-Gab’s et le Rouge de Plomberie C. Auger.

Suite aux joutes des 8 et 15 septembre qui ont démarré la saison au Centre J.A.-Lemay, le programme du dimanche22 a débuté par un gain serré du GMCA/Bar Val-Joli au compte de 6-5 devant le Promutuel/Construitech. Par la suite, Plomberie C. Auger a également signé un score à un seul point d’écart contre le Resto Pub St-Gab’s au compte de 4 à 3.

En début de soirée, c’est Max Lemieux (1b-3a) qui a ouvert la marque à 00:59 pour le Blanc, mais Mick Couture (1but-2aides) à 6:10 et Martin Fredette à 7:59 ont soldé le premier tiers. Le GMCA/Bar Val-Joli a mené en deuxième avec les buts d’Antoine Nadeau (1b-2a), de Sébastien Dubois (2b-1a) et Christopher Lacroix. Quant au Promutuel/Construitech, Charles Thibodeau et Marc-André Paquette ont tout de même redonné de la vigueur aux siens, si bien que durant la troisième période, Dominic Fredette et Paquette se sont approchés de la victoire, sauf que Dubois a donné la victoire au Bleu pour un gain de 6 à 5. Les gardiens étaient Mathieu Parent pour le GMCA et Richard Logan au Promutuel.

Deuxième rencontre

Avec un retard de deux points, Steve Gagnon et Vincent Clément de Plomberie C. Auger se sont occupés de la première période, pour ensuite ajouter deux autres buts en deuxième, cette fois sur les tirs de Francis Corriveau (5:44) et de Dylan Girard (7:22). Dès lors, le Rouge s’est assuré d’un gain de 4-3, laissant les efforts de Gab Morneau et de Julien Trudeau-Perron en deuxième période et de Jordan Roy en troisième.

Vincent Houde était le cerbère de Plomberie Auger et Marc Bissonnette du Resto Pub St-Gab’s.

Rappelons qu’au terme de la saison2018-2019 de la ligue commerciale de l’Industrielle Alliance, la finale des séries éliminatoires s’est terminée le dimanche 30 mars au Centre sportif J.A.-Lemay. C’est le Vert du Resto Pub du St-Gab’s qui a remporté la finale au compte de 4 à 1 contre le Blanc du Promutuel/Construitech.